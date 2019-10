EUTELSAT commande un satellite pour des services de connectivité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat Communications annonce avoir signé une lettre d’agrément auprès de Thales Alenia Space portant sur la commande du satellite Eutelsat 10B. Adossé à la plateforme Spacebus NEO pour un lancement prévu en 2022, ce nouveau satellite tout électrique présente une double mission : assurer la continuité des missions du satellite Eutelsat 10A tout en accompagnant le développement des activités du groupe dans le secteur de la connectivité à bord des avions et des bateaux grâce à deux nouvelles charges utiles innovantes HTS.Eutelsat 10B sera localisé à la position orbitale 10° Est qui offrira à ce satellite une couverture exceptionnelle, s'étendant des Amériques jusqu'à l'Asie.Afin de répondre à la forte croissance de la demande en connectivité en mobilité, ce satellite embarquera deux charges utiles multifaisceaux (High-Throughput Satellite) en bande Ku destinées à ce marché : une charge utile de forte capacité en couverture du corridor nord-atlantique, de l'Europe, du Bassin méditerranéen et du Moyen-Orient permettant d'assurer des débits importants sur les zones de trafic aérien et maritime les plus denses ; une seconde charge utile permettant d'élargir la couverture de l'Océan atlantique à l'Océan indien, en passant par l'Afrique. Ces deux charges utiles HTS permettront d'exploiter une bande passante de plus de 50 GHz pour un débit d'environ 35 Gbps. L'ensemble des charges utiles du satellite sera doté d'un processeur numérique capable d'augmenter la flexibilité dans l'allocation de capacité.Des engagements pluriannuels fermes de location de capacité sont d'ores et déjà souscrits par plusieurs acteurs majeurs de la connectivité en vol, représentant plus du tiers de la capacité HTS disponible. Ces partenaires s'appuieront sur Eutelsat 10B pour offrir aux compagnies aériennes des services de connectivité à bord des avions.La position 10° Est que rejoindra Eutelsat 10B est exploitée par Eutelsat depuis 1987 et offre une couverture sans équivalent au cœur de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il embarquera également deux charges utiles en bandes C et Ku, pour un total de 32 répéteurs équivalents à 36 MHz qui permettront d'optimiser la continuité des missions du satellite EUTELSAT 10A, dont la vie opérationnelle devrait s'achever en 2023.L'investissement que représente ce satellite ne modifie pas l'enveloppe d'investissements que s'est fixé Eutelsat pour un montant de 400 millions d'euros par an en moyenne sur une période allant de juillet 2019 à juin 2022.