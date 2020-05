EUTELSAT confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat a dévoilé un chiffre d’affaires des activités opérationnelles du troisième trimestre, clos fin mars, en repli de 1,6% à 323,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total a reculé de 6% à 322 millions d'euros. Le chiffre d’affaires du Broadcast (62% des revenus) est ressorti à 198,8 millions d’euros, stable sur un an. Le carnet de commandes s'établit à 4,2 milliards d'euros au 31 mars 2020 contre 4,3 milliards d'euros à fin décembre 2019, reflétant la consommation naturelle du carnet de commandes en l'absence de renouvellements significatifs de contrats dans le Broadcast.L'opérateur de satellites précise que certains segments ou sous-segments ressentent les effets de la crise actuelle, en particulier depuis la mi-mars.Il s'agit notamment de la Vidéo professionnelle, en particulier l'utilisation occasionnelle (environ 1% du chiffre d'affaires du groupe) qui est affectée par le report ou l'annulation d'événements notamment sportifs. La Connectivité Mobile (6% du chiffre d'affaires du Groupe) est touchée par l'effet de la crise sur le trafic aérien et maritime.Dans une moindre mesure, le Haut Débit Fixe (6% du chiffre d'affaires du Groupe) est aussi touché. Le gain de nouveaux clients est plus difficile dans la phase initiale du confinement.Ces effets, encore limités au troisième trimestre, seront plus prononcés au quatrième trimestre, représentant un risque pour le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-20 de l'ordre de 20 millions d'euros, qui est reflété dans notre objectif de chiffre d'affaires révisé.Ces effets devraient persister au moins dans les premiers mois du prochain exercice fiscal, qui pourrait également connaitre un ralentissement plus global du rythme de matérialisation des nouvelles opportunités commerciales.Eutelsat a confirmé ses objectifs d'un chiffre d'affaires d'environ 1,250 milliard d'euros pour les cinq activités opérationnelles et investissements " cash " ne dépasseront pas les 400 millions d'euros par an en moyenne pour la période de juillet 2019 à juin 2022. Il continuera à mettre en oeuvre le plan LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-22. Enfin, l'opérateur de satellites continue de viser, à moyen terme, un ratio d'endettement net sur Ebitda d'environ 3.