Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gary Donnan est nommé Directeur de l’innovation d’Eutelsat Communications. Il prendra ses fonctions le 29 octobre prochain et sera directement rattaché à Rodolphe Belmer, Directeur général de l'opérateur de satellites. Gary Donnan aura pour mission d’établir la feuille de route d’Eutelsat en matière d’innovation. Il sera en charge d’identifier et de stimuler de manière transverse les initiatives d’innovation dans le groupe.Il aura également pour objectif de renforcer les liens entre Eutelsat et l'environnement externe de l'innovation afin d'accélérer l'adoption des technologies émergentes dans l'ensemble de l'entreprise.Avant de rejoindre Eutelsat, Gary Donnan a acquis une solide expérience dans le management transversal et collaboratif, et a réalisé avec succès des projets de transformation d'envergure, notamment chez Technicolor où il a travaillé pendant onze ans. Il y a occupé différentes fonctions clefs dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation, au travers desquelles il a développé une expertise du secteur vidéo. Membre du comité exécutif de Technicolor, il a été successivement Executive Vice President (EVP) pour la recherche et l'innovation, puis EVP en charge de la technologie et des normes de standardisation.