EUTELSAT : se félicite de la décision de la FCC d'une enchère publique sur la bande C

Eutelsat Communications se félicite, dans un communiqué, de la décision de la Federal Communications Commission (la FCC) qui expose le cadre pour une enchère publique portant sur des fréquences en bande C comprises entre 3,7 et 4,2 GHz. " Ceci représente une première étape importante pour une réaffectation rapide et équitable du spectre en bande C, en vue de favoriser le développement de services 5G aux États-Unis " a précisé l'opérateur de satellites.Eutelsat se réjouit de s'engager dans un dialogue qu'il espère fructueux et constructif avec la FCC pour définir une approche équitable et efficiente visant à faciliter une mise en œuvre rapide de l'enchère et de la réaffectation des fréquences.