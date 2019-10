EUTELSAT : succès du lancement d'Eutelsat 5 West B

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat Communications a annoncé que le satellite Eutelsat 5 West B avait été lancé avec succès sur une orbite de transfert super-synchrone, grâce à une fusée Proton Breeze M opérée par International Launch Services. Le lanceur a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 15h17 heure locale (12h17 heure de Paris le 9 octobre).La séparation du satellite s'est produite après 15 heures et 36 minutes de vol et a été suivie quatre heures plus tard d'une vérification des systèmes du satellite. Après de nouvelles manœuvres et des tests en orbite, Eutelsat 5 West B sera positionné d'ici la fin de l'année à 5° Ouest en remplacement d'Eutelsat 5 West A.Assurant la continuité de service depuis cette position orbitale, il transportera plus de 300 chaînes de télévision, en particulier celles du bouquet de télévision Fransat, qui diffuse la TNT HD française, ainsi que des chaînes locales et thématiques auprès de 2 millions de foyers de France métropolitaine. Eutelsat 5 West A demeurera opérationnel à 5° Ouest pour y effectuer d'autres missions.