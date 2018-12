EUTELSAT : veut dynamiser la distribution sur le satellite KA-SAT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurobroadband Infrastructure (EBI), filiale d’Eutelsat, lance un programme de partenariats privilégiés relatif à la distribution de capacité sur son satellite KA-SAT. Le programme se fixe l'objectif de revitaliser le réseau de distribution sur KA-SAT et, en stimulant par là même le déploiement de l’accès Internet par satellite, de participer à la réduction de la fracture numérique, conformément aux objectifs de l’Union européenne pour 2020.Le programme s'articule autour de la commercialisation exclusive de capacités sur KA-SAT sous la marque Konnect. Dans ce cadre, EBI fournira des capacités satellitaires ainsi qu'une aide pour l'équipement et l'installation du matériel chez les abonnés, et participera aux activités marketing visant à asseoir la marque Konnect. De leur côté, les partenaires sélectionnés promouvront et vendront activement les services d'Internet par satellite Konnect et prendront part à l'ensemble des activités relatives à la gestion des abonnés.Le programme fonctionne sur le principe de la différenciation de deux niveaux de partenariat, Gold et Silver. Les partenaires Gold seront en mesure de proposer de nouveaux packs illimités1 caractérisés par un débit allant jusqu'à 50 Mbit/s en débit descendant (et 6 Mbit/s en débit montant), soit un service comparable à celui fourni par les réseaux terrestres.Les partenaires ayant adhéré au programme sont notamment Bigblu Broadband plc et skyDSL, dans la catégorie Gold, et Skycyl/Nimvox (Espagne), ESER Telekom (Turquie) et Nortis (Maroc), dans la catégorie Silver.