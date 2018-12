Eutelsat Communications : ​Eurobroadband Infrastructure lance un programme de partenariats privilégiés pour dynamiser la distribution sur le satellite KA-SAT

Refonte complète de la stratégie de distribution d'EBI et relance du modèle de distribution de vente en gros

Les partenaires privilégiés pourront désormais proposer des offres très attrayantes, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique

Paris, le 6 décembre 2018- Eurobroadband Infrastructure (EBI), filiale d'Eutelsat (NYSE Euronext : ETL), lance un programme de partenariats privilégiés relatif à la distribution de capacité sur son satellite KA-SAT. Le programme se fixe l'objectif de revitaliser le réseau de distribution sur KA-SAT et, en stimulant par là même le déploiement de l'accès Internet par satellite, de participer à la réduction de la fracture numérique, conformément aux objectifs de l'UE pour 2020.

Le programme s'articule autour de la commercialisation exclusive de capacités sur KA-SAT sous la marque Konnect. Dans ce cadre, EBI fournira des capacités satellitaires ainsi qu'une aide pour l'équipement et l'installation du matériel chez les abonnés, et participera aux activités marketing visant à asseoir la marque Konnect. De leur côté, les partenaires sélectionnés promouvront et vendront activement les services d'Internet par satellite Konnect et prendront part à l'ensemble des activités relatives à la gestion des abonnés. Le programme fonctionne sur le principe de la différenciation de deux niveaux de partenariat, Gold et Silver. Les partenaires Gold seront en mesure de proposer de nouveaux packs illimités[1] caractérisés par un débit allant jusqu'à 50 Mbit/s en débit descendant (et 6 Mbit/s en débit montant), soit un service comparable à celui fourni par les réseaux terrestres.

Les partenaires ayant adhéré au programme sont notamment Bigblu Broadband plc et skyDSL, dans la catégorie Gold, et Skycyl/Nimvox (Espagne), ESER Telekom (Turquie) et Nortis (Maroc), dans la catégorie Silver.

Catherine Carde, Directrice générale d'Eurobroadband Infrastructure, a déclaré : « Avec ce programme, nous consolidons nos relations avec des partenaires clés en appliquant une approche partagée permettant de mettre rapidement et efficacement le haut débit à la portée des consommateurs en Europe et au-delà. Ensemble, nous allons accélérer le déploiement des services les plus rapides de haut débit résidentiel par satellite. Le lancement de ce programme s'inscrit dans le cadre de la refonte de la stratégie de distribution d'EBI et notamment de la relance du modèle de vente en gros, qui s'appuie sur des partenaires spécialisés sélectionnés et des opérateurs de télécommunications de grande envergure. »

[1] Ces offres disposent d'un accès prioritaire à la capacité satellitaire, sachant que des réductions de débits peuvent avoir lieu en fonction de l'état du réseau.