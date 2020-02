Eutelsat Communications : AfricaXP a sélectionné Eutelsat pour des services de télédiffusion par satellite à travers l'Afrique sub-saharienne

Regulatory News:

Le distributeur de contenus et éditeur de chaînes AfricaXP a signé des accords pluriannuels avec Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) pour de la capacité en bande Ku sur deux satellites d’Eutelsat positionnés à 16° Est et 7° Est.

Ces ressources permettront à AfricaXP d'étendre la couverture de sa plateforme de télévision en réception directe gratuite, baptisée Premium.Free. Diffusée actuellement en Afrique de l'Ouest, la plateforme s'appuiera sur la couverture exceptionnelle du pôle 7° Est d'Eutelsat pour diffuser, à compter de la mi-février, une gamme de 23 chaînes, spécialement conçue pour les marchés régionaux de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. En outre, AfricaXP s'apprête à lancer un tout premier bouquet de 10 chaînes en langue française à partir de la position 16° Est d'Eutelsat dont la zone de couverture s’étend très largement à travers les pays d'Afrique francophone.

Craig Kelly, Directeur général d’AfricaXP, a déclaré : « En tant que service non crypté, Premium.Free offre gratuitement depuis un an aux téléspectateurs anglophones d'Afrique de l'Ouest une expérience télévisuelle d'une qualité comparable à celle de la télévision payante. Les pôles 7° Est et 16° Est d'Eutelsat nous apportent une couverture géographique d'envergure sur les principaux marchés d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud où ils desservent de larges audiences. Ces atouts ont suscité un vif intérêt de la part de nos partenaires annonceurs. »

Nicolas Baravalle, Directeur de la région Afrique subsaharienne chez Eutelsat, a ajouté : « Eutelsat se réjouit d'accompagner AfricaXP dans le déploiement de ce dispositif de diffusion de chaînes en clair à travers l'Afrique subsaharienne. En outre, notre partenariat renforce la puissance et l'attractivité de ces deux positions orbitales pour la région subsaharienne, comme en témoigne la demande croissante des radiodiffuseurs dans cette région. »

