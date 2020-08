Eutelsat Communications : BluTV s'appuie sur la couverture unique d'EUTELSAT 65 West A pour lancer une nouvelle plateforme de télévision au Brésil

Regulatory News:

1Sat Telecomunicaçoes annonce le lancement de BluTV, une nouvelle plate-forme de télédiffusion en réception directe dédiée au marché brésilien, en s'appuyant sur la couverture inégalée du satellite EUTELSAT 65 West A d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL).

L'offre de base de BluTV regroupera plus de 100 chaînes diffusant des films, des séries, des programmes sportifs, des émissions axées sur la vie quotidienne, la culture et l'actualité, accessibles au format standard et en haute définition.

Commentant le lancement, Stéphane Frappat, Président de BluTV, a déclaré : « Le potentiel du marché de la télévision payante au Brésil demeure colossal, mais il est pour l'essentiel entravé par des coûts d’accès élevés. BluTV s'est engagée à démocratiser l'accès à des programmes de divertissement et d'éducation de grande qualité, assortis d'un service clientèle optimal à destination de la classe moyenne brésilienne. Depuis qu'il a vu le jour, le projet BluTV a bénéficié du soutien des équipes d'Eutelsat à Paris et au Brésil. Nous sommes confiants que le satellite EUTELSAT 65 West A nous permettra d'offrir à nos futurs abonnés la meilleure couverture disponible dans le pays. »

Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accompagner BluTV dans le lancement de son offre sur le marché brésilien. Avec ses puissants répéteurs dédiés à la couverture de l'ensemble du territoire brésilien, EUTELSAT 65 West A est un relais incontournable permettant à BluTV de desservir la plus vaste audience possible sur ce marché porteur. »

EUTELSAT 65 West A est un satellite tri-bande conçu pour répondre aux besoins des marchés en plein essor d’Amérique latine. Sa puissante charge utile en bande Ku permet la réception directe de chaînes numériques et HD partout au Brésil.

