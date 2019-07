Eutelsat Communications : Broadpeak lève 10 millions d'euros auprès d'Eutelsat

Jacques Le Mancq, co-fondateur et président, explique que cette opération permet à Broadpeak d'accélérer son développement : « Cette levée de fonds auprès d'Eutelsat va nous permettre de renforcer nos équipes et de financer la très forte croissance de notre activité. Nous sommes très heureux de développer notre partenariat avec Eutelsat avec qui nous allons construire des services de nouvelle génération afin de délivrer, optimiser et monétiser des expériences vidéo de très haute qualité pour les utilisateurs, qu'ils soient chez eux ou en mobilité »

Jean-Hubert Lenotte, Directeur de la Stratégie et des Ressources d'Eutelsat, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes ravis de cette nouvelle association avec Broadpeak avec qui nous travaillons déjà depuis 2015. Cette association renforcée avec une société innovante reconnue dans le monde de la diffusion vidéo va nous permettre de compléter notre offre dans ce domaine. Cette prise de participation illustre notre volonté d'accélérer dans la mise en œuvre de notre stratégie de mise en complémentarité entre l'IP et le satellite. Après le lancement d'Eutelsat CIRRUS en septembre dernier, nous franchissons une étape supplémentaire avec Broadpeak en élargissant notre portefeuille de solutions technologiques à disposition des télédiffuseurs, pour distribuer les contenus au plus près des téléspectateurs. »

Fournisseur de technologies CDN (Content Delivery Network), Broadpeak optimise le transport de contenus vidéo sur les réseaux terrestres comme satellites, apportant ainsi aux utilisateurs finaux une qualité optimale de visionnage, sur tous leurs écrans. La participation d'Eutelsat au capital de la société Broadpeak s'inscrit naturellement dans la stratégie de l'opérateur de satellites, qui vise à miser sur la complémentarité entre les technologies IP et le satellite. Elle poursuit l'approche initiée en septembre dernier avec le lancement d'Eutelsat CIRRUS, solution hybride satellite-OTT qui permet aux chaînes et opérateurs de télévision par satellite d'offrir une expérience de consommation multi-écrans flexible et homogène.

Paris et Cesson-Sévigné, le 3 juillet 2019 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Broadpeak annoncent une prise de participation de près de 20% d'Eutelsat au capital de Broadpeak, un des leaders des solutions de distribution de contenus vidéo.

À propos de Broadpeak

La société Broadpeak conçoit, fabrique et commercialise des composants logiciels de distribution, d'optimisation et de monétisation de la vidéo pour les Opérateurs de Réseaux et les fournisseurs de contenus.

Son portefeuille de solutions et de technologies rend possible la distribution de vidéos à la demande et de chaînes TV sur tous les réseaux (telecom, cable, satellite) et sur tous types de terminaux (TV, PC, Tablettes, smartphones). Les solutions proposées par Broadpeak permettent aux opérateurs d'augmenter leur part de marché et de fidéliser leurs abonnés grâce à une meilleure qualité de service.

Broadpeak accompagne ses clients dans tous leurs projets, depuis les plus simples installations jusqu'à des systèmes dimensionnés pour gérer plusieurs millions de flux simultanés, et ce partout dans le monde.

Le siège de la société Broadpeak est basé à Cesson-Sévigné.

https://broadpeak.tv

Contact presse : Elodie Levrel Tel : +1 347 270 6733 elodie.levrel@broadpeak.tv

À propos d'Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Suivez-nous sur :