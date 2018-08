Eutelsat Communications : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mercredi 1er août 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+6% à 19,42 euros)Eutelsat a fait passer de "au-dessus de 77%" à "au-dessus de 78%" sa guidance de marge d'Ebitda pour son exercice 2018-2019 qui vient de commencer. Pour le reste, l'opérateur de satellites garde le cap et vise toujours une "légère croissance" de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants et une croissance annuelle moyenne sur trois ans de son cash-flow libre discrétionnaire dans le milieu de la fourchette à un chiffre. Eutelsat a précisé qu'il réduisait de 420 à 400 millions d'euros son objectif d'investissements " cash " annuel pour la période juillet 2017/juin 2020.