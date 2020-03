Eutelsat Communications : Disclosure of trading in own shares March 16th to 20th, 2020 0 23/03/2020 | 16:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Statement of transactions in own shares from March 16, 2020 to March 20, 2020 EXANE BNP PARIBAS Aggregated presentation by day and by market Identification code of issuer Day of Identification code of Aggregated daily Daily weighted average price of Number of Name of issuer volume (in number Market (MIC Code) (Legal Entity Identifier) transaction financial instrument the purchased shares * Transactions of shares) EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 16/03/2020 FR0010221234 2 510 8.68 CHIX 6 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 16/03/2020 FR0010221234 37 490 8.43 XPAR 112 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 17/03/2020 FR0010221234 1 918 9.10 CHIX 4 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 17/03/2020 FR0010221234 53 8.82 TRQX 2 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 17/03/2020 FR0010221234 38 029 9.12 XPAR 120 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 18/03/2020 FR0010221234 4 172 10.28 CHIX 22 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 18/03/2020 FR0010221234 1 175 9.90 TRQX 7 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 18/03/2020 FR0010221234 34 653 10.16 XPAR 116 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 19/03/2020 FR0010221234 1 355 9.78 BATE 3 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 19/03/2020 FR0010221234 1 513 9.74 CHIX 7 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 19/03/2020 FR0010221234 3 543 9.80 TRQX 8 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 19/03/2020 FR0010221234 33 589 9.76 XPAR 108 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 20/03/2020 FR0010221234 3 868 9.39 CHIX 9 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 20/03/2020 FR0010221234 2 534 9.31 TRQX 3 EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 20/03/2020 FR0010221234 33 598 9.29 XPAR 124 * Two-digit rounding after the decimal TOTAL 200 000 9.36 Details per transaction Name of Identification code of Identification Identification code issuer Investment Day/time of Price per Market (MIC Reference number Purpose of buy Name of issuer Investment Services code of financial Currency Acquired volume (Legal Entity Identifier) Services transaction (CET) transaction Code) of transaction back Provider instrument Provider EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:01:07 FR0010221234 8.35 EUR 49 XPAR 00222920744EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:01:07 FR0010221234 8.35 EUR 584 XPAR 00222920745EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:08:03 FR0010221234 8.43 EUR 263 XPAR 00222923936EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:08:37 FR0010221234 8.45 EUR 168 CHIX 00222924177EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:08:37 FR0010221234 8.45 EUR 344 XPAR 00222924178EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:14:36 FR0010221234 8.36 EUR 520 XPAR 00222926377EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:18:07 FR0010221234 8.30 EUR 414 XPAR 00222927949EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:27:46 FR0010221234 8.20 EUR 12 XPAR 00222931375EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:27:46 FR0010221234 8.20 EUR 383 XPAR 00222931378EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:27:46 FR0010221234 8.20 EUR 10 XPAR 00222931380EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:28:37 FR0010221234 8.17 EUR 458 XPAR 00222931676EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:31:53 FR0010221234 8.13 EUR 436 XPAR 00222933123EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:35:09 FR0010221234 8.05 EUR 464 XPAR 00222934202EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:43:00 FR0010221234 8.16 EUR 369 XPAR 00222936904EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:43:00 FR0010221234 8.16 EUR 98 XPAR 00222936905EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:48:03 FR0010221234 8.14 EUR 458 XPAR 00222939006EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:55:38 FR0010221234 8.15 EUR 526 XPAR 00222941874EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 09:58:25 FR0010221234 8.17 EUR 428 XPAR 00222942867EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:03:10 FR0010221234 8.12 EUR 4 XPAR 00222944877EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:03:10 FR0010221234 8.12 EUR 324 XPAR 00222944878EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:07:28 FR0010221234 8.07 EUR 386 XPAR 00222947082EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:17:07 FR0010221234 8.15 EUR 48 XPAR 00222951254EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:17:07 FR0010221234 8.15 EUR 385 XPAR 00222951255EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:19:57 FR0010221234 8.12 EUR 405 XPAR 00222952248EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:22:03 FR0010221234 8.11 EUR 429 XPAR 00222953232EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:31:20 FR0010221234 8.09 EUR 486 XPAR 00222957110EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:41:57 FR0010221234 8.08 EUR 397 XPAR 00222961397EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:46:48 FR0010221234 8.09 EUR 454 XPAR 00222963172EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:54:39 FR0010221234 8.01 EUR 419 XPAR 00222966082EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 10:57:10 FR0010221234 8.00 EUR 337 XPAR 00222967090EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:06:18 FR0010221234 8.04 EUR 43 XPAR 00222969831EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:06:18 FR0010221234 8.04 EUR 330 XPAR 00222969832EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:07:04 FR0010221234 8.00 EUR 382 XPAR 00222970164EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:15:41 FR0010221234 8.04 EUR 26 XPAR 00222972352EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:21:12 FR0010221234 8.08 EUR 360 XPAR 00222973774EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:23:12 FR0010221234 8.11 EUR 376 XPAR 00222974212EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:27:33 FR0010221234 8.08 EUR 416 XPAR 00222975874EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:28:09 FR0010221234 8.05 EUR 240 XPAR 00222976068EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:38:34 FR0010221234 8.05 EUR 426 XPAR 00222979627EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:47:00 FR0010221234 8.17 EUR 283 XPAR 00222982871EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:48:00 FR0010221234 8.15 EUR 359 XPAR 00222983286EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:50:15 FR0010221234 8.13 EUR 398 XPAR 00222983871EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 11:53:45 FR0010221234 8.19 EUR 431 XPAR 00222985045EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:03:31 FR0010221234 8.17 EUR 282 XPAR 00222988145EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:03:31 FR0010221234 8.17 EUR 339 XPAR 00222988146EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:10:29 FR0010221234 8.17 EUR 192 XPAR 00222990310EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:18:50 FR0010221234 8.17 EUR 433 XPAR 00222992805EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:22:12 FR0010221234 8.20 EUR 490 XPAR 00222994029EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:37:42 FR0010221234 8.15 EUR 415 XPAR 00223000029EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:41:11 FR0010221234 8.14 EUR 471 XPAR 00223001487EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:52:10 FR0010221234 8.20 EUR 394 XPAR 00223005125EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 12:58:11 FR0010221234 8.16 EUR 462 XPAR 00223006778EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 13:04:56 FR0010221234 8.20 EUR 151 XPAR 00223009422EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 13:04:56 FR0010221234 8.20 EUR 265 XPAR 00223009424EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 13:12:34 FR0010221234 8.16 EUR 220 XPAR 00223011365EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 13:12:34 FR0010221234 8.16 EUR 194 XPAR 00223011366EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:49:20 FR0010221234 8.65 EUR 300 XPAR 00223107160EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:50:11 FR0010221234 8.63 EUR 337 XPAR 00223108134EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:50:46 FR0010221234 8.62 EUR 190 XPAR 00223108806EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:55:59 FR0010221234 8.65 EUR 456 XPAR 00223115192EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:58:25 FR0010221234 8.61 EUR 229 XPAR 00223118047EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 15:58:25 FR0010221234 8.61 EUR 150 XPAR 00223118048EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:00:15 FR0010221234 8.61 EUR 104 CHIX 00223120113EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:00:15 FR0010221234 8.61 EUR 293 CHIX 00223120114EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:01:16 FR0010221234 8.62 EUR 414 XPAR 00223121371EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:01:46 FR0010221234 8.60 EUR 355 XPAR 00223122110EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:06:47 FR0010221234 8.64 EUR 1 286 XPAR 00223128660EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:08:32 FR0010221234 8.64 EUR 209 XPAR 00223130597EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:11:42 FR0010221234 8.69 EUR 408 XPAR 00223134365EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:13:15 FR0010221234 8.68 EUR 455 XPAR 00223135950EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:18:05 FR0010221234 8.73 EUR 1 269 CHIX 00223140111EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:20:42 FR0010221234 8.73 EUR 376 XPAR 00223142597EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:21:06 FR0010221234 8.72 EUR 242 XPAR 00223142954EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:22:06 FR0010221234 8.73 EUR 207 XPAR 00223143871EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:24:02 FR0010221234 8.76 EUR 226 XPAR 00223145793EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:24:02 FR0010221234 8.76 EUR 128 XPAR 00223145794EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:26:30 FR0010221234 8.71 EUR 74 XPAR 00223148117EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:26:30 FR0010221234 8.71 EUR 232 XPAR 00223148119EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:26:30 FR0010221234 8.71 EUR 35 XPAR 00223148120EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:31:07 FR0010221234 8.74 EUR 373 XPAR 00223152514EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:32:46 FR0010221234 8.77 EUR 40 XPAR 00223154202EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:32:46 FR0010221234 8.77 EUR 800 XPAR 00223154203EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:32:46 FR0010221234 8.77 EUR 342 XPAR 00223154204EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:33:54 FR0010221234 8.73 EUR 271 XPAR 00223155354EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:35:08 FR0010221234 8.66 EUR 262 XPAR 00223156575EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:39:51 FR0010221234 8.70 EUR 428 XPAR 00223160842EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:41:09 FR0010221234 8.67 EUR 125 XPAR 00223162374EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:41:09 FR0010221234 8.67 EUR 212 XPAR 00223162378EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:42:37 FR0010221234 8.66 EUR 187 XPAR 00223164347EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:42:37 FR0010221234 8.66 EUR 223 XPAR 00223164349EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:46:14 FR0010221234 8.67 EUR 353 XPAR 00223169468EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:46:30 FR0010221234 8.65 EUR 466 XPAR 00223169947EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:50:38 FR0010221234 8.69 EUR 212 XPAR 00223175101EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:50:38 FR0010221234 8.69 EUR 192 XPAR 00223175104EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:51:53 FR0010221234 8.67 EUR 281 CHIX 00223176729EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:51:53 FR0010221234 8.67 EUR 3 XPAR 00223176730EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:53:08 FR0010221234 8.67 EUR 436 XPAR 00223178050EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:54:16 FR0010221234 8.69 EUR 414 XPAR 00223179199EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:55:43 FR0010221234 8.69 EUR 392 XPAR 00223180988EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:55:43 FR0010221234 8.69 EUR 40 XPAR 00223180990EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:56:12 FR0010221234 8.68 EUR 453 XPAR 00223181586EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 16:58:06 FR0010221234 8.67 EUR 345 XPAR 00223184069EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:00:48 FR0010221234 8.67 EUR 389 XPAR 00223187633EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:04:00 FR0010221234 8.71 EUR 1 256 XPAR 00223191582EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:06:02 FR0010221234 8.73 EUR 295 XPAR 00223194401EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:08:33 FR0010221234 8.72 EUR 411 XPAR 00223197670EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:09:53 FR0010221234 8.72 EUR 386 XPAR 00223199314EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:11:14 FR0010221234 8.71 EUR 395 CHIX 00223201083EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:11:57 FR0010221234 8.69 EUR 268 XPAR 00223202089EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:14:03 FR0010221234 8.69 EUR 390 XPAR 00223205209EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:14:03 FR0010221234 8.69 EUR 128 XPAR 00223205212EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:18:20 FR0010221234 8.68 EUR 727 XPAR 00223211187EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:18:20 FR0010221234 8.68 EUR 617 XPAR 00223211188EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:20:03 FR0010221234 8.67 EUR 291 XPAR 00223214054EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:21:10 FR0010221234 8.66 EUR 460 XPAR 00223216152EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:21:34 FR0010221234 8.65 EUR 125 XPAR 00223216796EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:23:59 FR0010221234 8.64 EUR 301 XPAR 00223220970EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 16/03/2020 17:24:18 FR0010221234 8.64 EUR 300 XPAR 00223221795EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:03:18 FR0010221234 9.13 EUR 508 XPAR 00223248592EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:06:00 FR0010221234 9.07 EUR 181 XPAR 00223249150EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:06:00 FR0010221234 9.07 EUR 281 XPAR 00223249151EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:06:00 FR0010221234 9.07 EUR 35 XPAR 00223249152EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:09:23 FR0010221234 8.90 EUR 126 XPAR 00223250278EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:09:23 FR0010221234 8.90 EUR 265 XPAR 00223250279EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:10:49 FR0010221234 8.80 EUR 97 CHIX 00223250639EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:10:49 FR0010221234 8.80 EUR 50 TRQX 00223250638EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:10:49 FR0010221234 8.80 EUR 252 XPAR 00223250640EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:15:06 FR0010221234 8.88 EUR 442 XPAR 00223251723EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:15:06 FR0010221234 8.88 EUR 115 XPAR 00223251724EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:15:43 FR0010221234 8.87 EUR 256 XPAR 00223251954EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:21:32 FR0010221234 8.90 EUR 389 XPAR 00223253650EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:21:32 FR0010221234 8.90 EUR 10 XPAR 00223253651EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:44:02 FR0010221234 8.90 EUR 301 XPAR 00223258793EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:44:02 FR0010221234 8.90 EUR 54 XPAR 00223258794EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 09:44:02 FR0010221234 8.90 EUR 44 XPAR 00223258795EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:08:52 FR0010221234 8.90 EUR 435 XPAR 00223264417EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:10:58 FR0010221234 8.85 EUR 137 XPAR 00223264890EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:10:58 FR0010221234 8.85 EUR 270 XPAR 00223264891EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:12:41 FR0010221234 8.82 EUR 420 XPAR 00223265171EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:14:49 FR0010221234 8.92 EUR 529 CHIX 00223265615EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:19:41 FR0010221234 8.85 EUR 362 XPAR 00223267173EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:23:51 FR0010221234 8.79 EUR 398 XPAR 00223268274EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:30:25 FR0010221234 8.83 EUR 380 XPAR 00223269723EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:39:22 FR0010221234 8.90 EUR 241 XPAR 00223272357EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:39:22 FR0010221234 8.90 EUR 67 XPAR 00223272358EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:39:22 FR0010221234 8.90 EUR 108 XPAR 00223272359EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:43:33 FR0010221234 8.90 EUR 422 XPAR 00223273605EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:45:03 FR0010221234 8.90 EUR 374 XPAR 00223274072EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 10:55:26 FR0010221234 8.86 EUR 482 XPAR 00223277385EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 11:41:26 FR0010221234 9.29 EUR 466 XPAR 00223292088EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 11:49:13 FR0010221234 9.26 EUR 526 XPAR 00223294659EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:00:09 FR0010221234 9.19 EUR 398 XPAR 00223298460EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:00:09 FR0010221234 9.19 EUR 144 XPAR 00223298461EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:06:03 FR0010221234 9.17 EUR 501 XPAR 00223300747EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:10:51 FR0010221234 9.17 EUR 153 XPAR 00223302454EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:10:51 FR0010221234 9.17 EUR 327 XPAR 00223302459EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:15:46 FR0010221234 9.14 EUR 384 XPAR 00223304526EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:21:12 FR0010221234 9.13 EUR 470 XPAR 00223306413EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:21:12 FR0010221234 9.13 EUR 43 XPAR 00223306415EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:30:26 FR0010221234 9.10 EUR 447 XPAR 00223310147EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:30:26 FR0010221234 9.10 EUR 57 XPAR 00223310148EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:43:04 FR0010221234 9.10 EUR 327 XPAR 00223315523EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:48:29 FR0010221234 9.09 EUR 361 XPAR 00223317486EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:49:09 FR0010221234 9.08 EUR 341 XPAR 00223317655EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:53:03 FR0010221234 9.08 EUR 374 XPAR 00223318627EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 12:58:39 FR0010221234 9.03 EUR 352 XPAR 00223320529EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:13:44 FR0010221234 9.07 EUR 361 XPAR 00223326947EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:21:02 FR0010221234 9.12 EUR 437 XPAR 00223329036EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:27:15 FR0010221234 9.11 EUR 641 XPAR 00223330895EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:35:29 FR0010221234 9.08 EUR 575 XPAR 00223333414EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:49:01 FR0010221234 9.02 EUR 26 XPAR 00223337524EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:49:01 FR0010221234 9.02 EUR 234 XPAR 00223337525EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:49:01 FR0010221234 9.02 EUR 137 XPAR 00223337526EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 13:55:21 FR0010221234 9.01 EUR 370 XPAR 00223339750EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:00:10 FR0010221234 9.03 EUR 378 XPAR 00223341022EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:11:48 FR0010221234 9.00 EUR 334 XPAR 00223344813EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:16:19 FR0010221234 8.98 EUR 57 XPAR 00223346769EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:16:19 FR0010221234 8.98 EUR 140 XPAR 00223346770EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:16:19 FR0010221234 8.98 EUR 104 XPAR 00223346771EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:19:43 FR0010221234 8.95 EUR 116 XPAR 00223348073EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:24:37 FR0010221234 8.97 EUR 211 XPAR 00223349918EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:24:37 FR0010221234 8.97 EUR 123 XPAR 00223349919EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:26:50 FR0010221234 8.98 EUR 371 XPAR 00223350952EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:33:45 FR0010221234 9.02 EUR 359 XPAR 00223355268EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:36:17 FR0010221234 9.00 EUR 266 XPAR 00223357041EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:36:17 FR0010221234 9.00 EUR 134 XPAR 00223357042EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:36:17 FR0010221234 9.00 EUR 2 XPAR 00223357047EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:43:17 FR0010221234 8.98 EUR 185 XPAR 00223362857EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:43:17 FR0010221234 8.98 EUR 151 XPAR 00223362860EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:48:41 FR0010221234 9.04 EUR 413 XPAR 00223367720EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:51:27 FR0010221234 9.04 EUR 192 XPAR 00223370311EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:51:27 FR0010221234 9.04 EUR 200 XPAR 00223370312EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:54:30 FR0010221234 9.00 EUR 369 XPAR 00223373020EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 14:57:57 FR0010221234 8.99 EUR 500 XPAR 00223375595EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:08:34 FR0010221234 9.03 EUR 419 XPAR 00223383109EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:17:04 FR0010221234 9.09 EUR 105 XPAR 00223389345EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:17:04 FR0010221234 9.09 EUR 1 017 XPAR 00223389346EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:23:04 FR0010221234 9.06 EUR 435 XPAR 00223393388EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:31:37 FR0010221234 9.09 EUR 620 XPAR 00223399867EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:32:16 FR0010221234 9.08 EUR 345 XPAR 00223400474EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:33:25 FR0010221234 9.07 EUR 152 XPAR 00223401413EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:34:47 FR0010221234 9.04 EUR 319 XPAR 00223402384EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:38:02 FR0010221234 9.03 EUR 439 XPAR 00223404704EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:46:22 FR0010221234 9.10 EUR 523 XPAR 00223412177EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:48:44 FR0010221234 9.10 EUR 609 XPAR 00223414568EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:50:42 FR0010221234 9.08 EUR 363 XPAR 00223416268EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 15:55:20 FR0010221234 9.06 EUR 449 XPAR 00223419867EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:01:07 FR0010221234 9.13 EUR 398 XPAR 00223424655EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:03:05 FR0010221234 9.12 EUR 542 XPAR 00223426194EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:07:17 FR0010221234 9.15 EUR 457 XPAR 00223429550EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:12:51 FR0010221234 9.20 EUR 1 200 CHIX 00223433827EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:12:51 FR0010221234 9.20 EUR 92 CHIX 00223433828EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:16:30 FR0010221234 9.24 EUR 389 XPAR 00223436800EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:20:16 FR0010221234 9.25 EUR 300 XPAR 00223440075EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:20:16 FR0010221234 9.25 EUR 264 XPAR 00223440076EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:21:20 FR0010221234 9.23 EUR 185 XPAR 00223440875EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:26:34 FR0010221234 9.21 EUR 536 XPAR 00223445396EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:27:54 FR0010221234 9.21 EUR 266 XPAR 00223446275EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:34:07 FR0010221234 9.28 EUR 183 XPAR 00223451254EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:34:07 FR0010221234 9.28 EUR 354 XPAR 00223451255EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:36:06 FR0010221234 9.28 EUR 501 XPAR 00223453000EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:36:53 FR0010221234 9.25 EUR 222 XPAR 00223453523EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:37:14 FR0010221234 9.23 EUR 118 XPAR 00223453746EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:46:03 FR0010221234 9.26 EUR 3 TRQX 00223461114EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:47:42 FR0010221234 9.31 EUR 1 110 XPAR 00223462509EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:47:42 FR0010221234 9.31 EUR 232 XPAR 00223462510EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:48:31 FR0010221234 9.28 EUR 252 XPAR 00223463154EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 16:53:00 FR0010221234 9.29 EUR 462 XPAR 00223466944EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:00:03 FR0010221234 9.39 EUR 101 XPAR 00223473041EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:00:03 FR0010221234 9.39 EUR 200 XPAR 00223473042EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:00:04 FR0010221234 9.39 EUR 943 XPAR 00223473049EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:04:49 FR0010221234 9.49 EUR 401 XPAR 00223476827EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:04:49 FR0010221234 9.49 EUR 152 XPAR 00223476828EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:07:00 FR0010221234 9.41 EUR 436 XPAR 00223478642EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:10:30 FR0010221234 9.50 EUR 463 XPAR 00223482081EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:15:10 FR0010221234 9.50 EUR 226 XPAR 00223486507EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:15:33 FR0010221234 9.48 EUR 381 XPAR 00223486934EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:16:47 FR0010221234 9.50 EUR 435 XPAR 00223488048EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:20:15 FR0010221234 9.49 EUR 455 XPAR 00223491726EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:20:56 FR0010221234 9.47 EUR 367 XPAR 00223492557EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:24:37 FR0010221234 9.51 EUR 23 XPAR 00223497572EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:24:40 FR0010221234 9.51 EUR 300 XPAR 00223497643EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:24:40 FR0010221234 9.51 EUR 153 XPAR 00223497644EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 17/03/2020 17:24:40 FR0010221234 9.51 EUR 15 XPAR 00223497645EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:09:53 FR0010221234 9.92 EUR 200 XPAR 00223516547EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:09:53 FR0010221234 9.92 EUR 200 XPAR 00223516548EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:09:53 FR0010221234 9.92 EUR 200 XPAR 00223516549EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:09:53 FR0010221234 9.92 EUR 134 XPAR 00223516550EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:17:24 FR0010221234 9.92 EUR 130 CHIX 00223519364EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:17:24 FR0010221234 9.92 EUR 80 CHIX 00223519365EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:17:24 FR0010221234 9.92 EUR 96 CHIX 00223519366EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:17:24 FR0010221234 9.92 EUR 377 TRQX 00223519367EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:17:25 FR0010221234 9.92 EUR 466 CHIX 00223519375EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:26:00 FR0010221234 10.00 EUR 75 XPAR 00223523065EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:26:00 FR0010221234 10.00 EUR 200 XPAR 00223523066EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:58:27 FR0010221234 10.38 EUR 261 XPAR 00223536249EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:58:27 FR0010221234 10.38 EUR 79 XPAR 00223536250EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 09:58:27 FR0010221234 10.38 EUR 202 XPAR 00223536251EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:05:03 FR0010221234 10.38 EUR 55 CHIX 00223539295EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:05:19 FR0010221234 10.38 EUR 342 CHIX 00223539437EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:05:19 FR0010221234 10.38 EUR 311 XPAR 00223539436EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:05:19 FR0010221234 10.38 EUR 444 XPAR 00223539438EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:18:02 FR0010221234 10.39 EUR 94 XPAR 00223544241EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:18:02 FR0010221234 10.39 EUR 441 XPAR 00223544242EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:26:15 FR0010221234 10.39 EUR 300 XPAR 00223547486EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:29:10 FR0010221234 10.40 EUR 37 CHIX 00223548674EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:29:10 FR0010221234 10.40 EUR 132 CHIX 00223548676EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:29:10 FR0010221234 10.40 EUR 272 XPAR 00223548675EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:31:25 FR0010221234 10.38 EUR 559 XPAR 00223549483EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:38:05 FR0010221234 10.30 EUR 449 XPAR 00223552463EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:48:58 FR0010221234 10.36 EUR 455 XPAR 00223556332EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:52:41 FR0010221234 10.33 EUR 81 XPAR 00223557831EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:52:41 FR0010221234 10.33 EUR 292 XPAR 00223557832EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:52:41 FR0010221234 10.33 EUR 44 XPAR 00223557833EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 10:59:59 FR0010221234 10.35 EUR 379 XPAR 00223560489EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:02:51 FR0010221234 10.30 EUR 436 XPAR 00223561772EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:08:44 FR0010221234 10.32 EUR 348 XPAR 00223564197EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:08:44 FR0010221234 10.32 EUR 53 XPAR 00223564198EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:17:18 FR0010221234 10.35 EUR 26 CHIX 00223567381EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:17:18 FR0010221234 10.35 EUR 76 CHIX 00223567382EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:17:18 FR0010221234 10.35 EUR 96 CHIX 00223567383EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:19:37 FR0010221234 10.35 EUR 246 CHIX 00223568170EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:19:37 FR0010221234 10.35 EUR 130 CHIX 00223568171EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:27:38 FR0010221234 10.38 EUR 1 162 XPAR 00223571372EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:40:33 FR0010221234 10.41 EUR 371 XPAR 00223576959EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:43:36 FR0010221234 10.54 EUR 440 XPAR 00223578229EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:50:41 FR0010221234 10.55 EUR 348 XPAR 00223581669EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:57:08 FR0010221234 10.60 EUR 20 XPAR 00223584886EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 11:57:08 FR0010221234 10.60 EUR 741 XPAR 00223584887EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:00:12 FR0010221234 10.58 EUR 363 XPAR 00223586250EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:10:59 FR0010221234 10.70 EUR 208 XPAR 00223591416EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:10:59 FR0010221234 10.70 EUR 249 XPAR 00223591417EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:19:23 FR0010221234 10.76 EUR 405 CHIX 00223595044EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:19:23 FR0010221234 10.76 EUR 750 XPAR 00223595043EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:35:18 FR0010221234 10.90 EUR 669 XPAR 00223600679EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:48:35 FR0010221234 10.91 EUR 389 XPAR 00223605115EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 12:51:55 FR0010221234 10.92 EUR 396 XPAR 00223606178EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:00:22 FR0010221234 10.84 EUR 434 XPAR 00223610460EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:12:57 FR0010221234 10.86 EUR 40 XPAR 00223614886EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:13:08 FR0010221234 10.86 EUR 385 XPAR 00223614931EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:24:41 FR0010221234 10.90 EUR 16 CHIX 00223619699EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:24:41 FR0010221234 10.90 EUR 67 CHIX 00223619700EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:25:42 FR0010221234 10.92 EUR 393 CHIX 00223620041EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:25:42 FR0010221234 10.92 EUR 71 CHIX 00223620042EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:25:42 FR0010221234 10.92 EUR 35 CHIX 00223620043EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:46:30 FR0010221234 11.00 EUR 311 XPAR 00223629248EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:46:30 FR0010221234 11.00 EUR 85 XPAR 00223629249EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:46:57 FR0010221234 10.97 EUR 417 XPAR 00223629503EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:51:04 FR0010221234 10.72 EUR 395 XPAR 00223631350EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 13:58:21 FR0010221234 10.52 EUR 515 XPAR 00223635098EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:07:29 FR0010221234 10.56 EUR 116 XPAR 00223640524EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:07:29 FR0010221234 10.56 EUR 265 XPAR 00223640525EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:07:50 FR0010221234 10.55 EUR 89 XPAR 00223640760EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:07:50 FR0010221234 10.55 EUR 365 XPAR 00223640761EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:15:01 FR0010221234 10.45 EUR 178 XPAR 00223644777EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:15:01 FR0010221234 10.45 EUR 317 XPAR 00223644778EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:26:19 FR0010221234 10.19 EUR 439 XPAR 00223652474EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:30:26 FR0010221234 10.13 EUR 504 XPAR 00223655260EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:39:32 FR0010221234 9.79 EUR 466 XPAR 00223660770EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:51:57 FR0010221234 9.75 EUR 240 XPAR 00223667740EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:51:57 FR0010221234 9.75 EUR 384 XPAR 00223667742EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:55:32 FR0010221234 9.69 EUR 129 XPAR 00223670309EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:58:21 FR0010221234 9.68 EUR 582 XPAR 00223672324EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 14:58:24 FR0010221234 9.68 EUR 22 XPAR 00223672391EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:03:00 FR0010221234 9.61 EUR 468 XPAR 00223675147EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:15:48 FR0010221234 9.93 EUR 40 XPAR 00223683486EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:15:48 FR0010221234 9.93 EUR 375 XPAR 00223683487EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:16:31 FR0010221234 9.87 EUR 472 XPAR 00223683930EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:28:26 FR0010221234 9.93 EUR 108 XPAR 00223691992EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:28:26 FR0010221234 9.93 EUR 306 XPAR 00223691993EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:29:44 FR0010221234 9.83 EUR 202 XPAR 00223692982EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:29:57 FR0010221234 9.81 EUR 368 XPAR 00223693091EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:34:51 FR0010221234 9.86 EUR 431 XPAR 00223697430EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:40:36 FR0010221234 9.91 EUR 412 XPAR 00223701981EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:41:43 FR0010221234 9.92 EUR 363 XPAR 00223702945EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:41:43 FR0010221234 9.92 EUR 84 XPAR 00223702947EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:42:02 FR0010221234 9.91 EUR 377 XPAR 00223703193EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:43:10 FR0010221234 9.89 EUR 171 XPAR 00223703868EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:45:16 FR0010221234 9.85 EUR 153 XPAR 00223705438EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:45:23 FR0010221234 9.85 EUR 101 XPAR 00223705631EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:55:02 FR0010221234 9.92 EUR 98 CHIX 00223714510EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:55:23 FR0010221234 9.92 EUR 374 XPAR 00223714891EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:59:01 FR0010221234 9.91 EUR 78 TRQX 00223718275EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:59:01 FR0010221234 9.91 EUR 67 TRQX 00223718276EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:59:01 FR0010221234 9.91 EUR 87 TRQX 00223718277EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:59:01 FR0010221234 9.91 EUR 91 TRQX 00223718278EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 15:59:01 FR0010221234 9.91 EUR 167 TRQX 00223718279EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:01:00 FR0010221234 9.87 EUR 25 XPAR 00223720326EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:01:00 FR0010221234 9.87 EUR 396 XPAR 00223720327EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:07:33 FR0010221234 9.82 EUR 262 XPAR 00223726817EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:07:33 FR0010221234 9.82 EUR 177 XPAR 00223726818EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:07:33 FR0010221234 9.82 EUR 848 XPAR 00223726819EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:08:21 FR0010221234 9.82 EUR 139 XPAR 00223727582EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:15:11 FR0010221234 9.87 EUR 400 XPAR 00223734787EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:21:08 FR0010221234 9.93 EUR 79 XPAR 00223740640EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:21:08 FR0010221234 9.93 EUR 120 XPAR 00223740641EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:21:08 FR0010221234 9.93 EUR 1 030 XPAR 00223740642EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:22:14 FR0010221234 9.89 EUR 141 XPAR 00223741686EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:26:57 FR0010221234 9.83 EUR 160 XPAR 00223746735EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:31:20 FR0010221234 9.87 EUR 74 XPAR 00223751075EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:31:20 FR0010221234 9.87 EUR 251 XPAR 00223751076EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:32:32 FR0010221234 9.87 EUR 308 TRQX 00223752057EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:37:57 FR0010221234 9.98 EUR 365 CHIX 00223757495EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:37:57 FR0010221234 9.98 EUR 810 CHIX 00223757496EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:39:08 FR0010221234 9.91 EUR 32 XPAR 00223758631EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:39:08 FR0010221234 9.91 EUR 61 XPAR 00223758632EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:44:41 FR0010221234 9.89 EUR 394 XPAR 00223764118EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:48:37 FR0010221234 9.88 EUR 394 XPAR 00223768140EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:49:14 FR0010221234 9.86 EUR 413 XPAR 00223768886EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:53:17 FR0010221234 9.86 EUR 351 XPAR 00223772993EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:54:36 FR0010221234 9.84 EUR 154 XPAR 00223774200EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:55:49 FR0010221234 9.84 EUR 269 XPAR 00223775414EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 16:59:25 FR0010221234 9.78 EUR 378 XPAR 00223778859EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:04:24 FR0010221234 9.76 EUR 395 XPAR 00223785569EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:04:57 FR0010221234 9.74 EUR 396 XPAR 00223786546EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:08:50 FR0010221234 9.75 EUR 152 XPAR 00223792826EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:08:50 FR0010221234 9.75 EUR 202 XPAR 00223792827EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:11:33 FR0010221234 9.74 EUR 310 XPAR 00223796840EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:12:19 FR0010221234 9.73 EUR 432 XPAR 00223797979EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:14:58 FR0010221234 9.72 EUR 344 XPAR 00223802384EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:14:58 FR0010221234 9.72 EUR 96 XPAR 00223802385EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:15:38 FR0010221234 9.71 EUR 200 XPAR 00223803713EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:15:39 FR0010221234 9.71 EUR 184 XPAR 00223803718EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:20:40 FR0010221234 9.75 EUR 334 XPAR 00223811446EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:21:57 FR0010221234 9.75 EUR 379 XPAR 00223813386EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:22:16 FR0010221234 9.75 EUR 29 XPAR 00223813868EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:22:16 FR0010221234 9.75 EUR 101 XPAR 00223813869EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:23:58 FR0010221234 9.75 EUR 254 XPAR 00223816225EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 18/03/2020 17:23:58 FR0010221234 9.75 EUR 199 XPAR 00223816229EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:05:29 FR0010221234 10.00 EUR 324 XPAR 00223839943EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:14:05 FR0010221234 10.00 EUR 323 XPAR 00223843294EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:15:02 FR0010221234 9.95 EUR 492 XPAR 00223843759EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:17:02 FR0010221234 9.87 EUR 430 XPAR 00223844882EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:24:13 FR0010221234 9.95 EUR 332 XPAR 00223848156EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:24:13 FR0010221234 9.95 EUR 993 XPAR 00223848157EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:35:30 FR0010221234 10.05 EUR 602 XPAR 00223852971EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:35:30 FR0010221234 10.05 EUR 142 XPAR 00223852972EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:40:18 FR0010221234 9.98 EUR 272 XPAR 00223854750EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:40:18 FR0010221234 9.98 EUR 475 XPAR 00223854751EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 09:50:53 FR0010221234 9.87 EUR 645 XPAR 00223858927EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:01:33 FR0010221234 9.91 EUR 192 CHIX 00223863299EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:01:33 FR0010221234 9.91 EUR 90 CHIX 00223863300EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:03:06 FR0010221234 9.88 EUR 67 XPAR 00223863956EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:03:09 FR0010221234 9.88 EUR 418 XPAR 00223863967EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:10:37 FR0010221234 9.89 EUR 3 TRQX 00223866922EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:11:35 FR0010221234 9.91 EUR 530 TRQX 00223867346EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:18:21 FR0010221234 9.94 EUR 364 XPAR 00223870194EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:18:21 FR0010221234 9.94 EUR 192 XPAR 00223870195EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:18:21 FR0010221234 9.94 EUR 430 XPAR 00223870196EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:31:48 FR0010221234 9.90 EUR 800 TRQX 00223875109EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:31:48 FR0010221234 9.90 EUR 281 TRQX 00223875110EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:46:56 FR0010221234 9.92 EUR 140 XPAR 00223879283EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:46:56 FR0010221234 9.92 EUR 354 XPAR 00223879284EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:46:56 FR0010221234 9.92 EUR 180 XPAR 00223879285EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:46:56 FR0010221234 9.92 EUR 55 XPAR 00223879286EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:50:11 FR0010221234 9.87 EUR 368 XPAR 00223880167EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 10:50:11 FR0010221234 9.87 EUR 86 XPAR 00223880168EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:00:52 FR0010221234 9.78 EUR 518 XPAR 00223883026EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:10:55 FR0010221234 9.74 EUR 108 XPAR 00223887052EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:11:19 FR0010221234 9.74 EUR 176 XPAR 00223887185EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:11:19 FR0010221234 9.74 EUR 215 XPAR 00223887186EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:16:19 FR0010221234 9.72 EUR 143 XPAR 00223888798EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:16:19 FR0010221234 9.72 EUR 293 XPAR 00223888800EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:24:10 FR0010221234 9.74 EUR 470 XPAR 00223891733EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:29:25 FR0010221234 9.74 EUR 411 XPAR 00223893396EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:33:00 FR0010221234 9.74 EUR 14 XPAR 00223894509EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:33:00 FR0010221234 9.74 EUR 560 XPAR 00223894510EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:41:15 FR0010221234 9.72 EUR 478 XPAR 00223897307EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:51:31 FR0010221234 9.77 EUR 340 XPAR 00223900454EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 11:51:31 FR0010221234 9.77 EUR 127 XPAR 00223900458EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:04:36 FR0010221234 9.76 EUR 481 XPAR 00223904108EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:10:47 FR0010221234 9.74 EUR 286 XPAR 00223905581EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:10:47 FR0010221234 9.74 EUR 151 XPAR 00223905582EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:17:31 FR0010221234 9.77 EUR 480 XPAR 00223907360EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:22:10 FR0010221234 9.78 EUR 67 XPAR 00223908757EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:22:10 FR0010221234 9.78 EUR 503 XPAR 00223908758EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:32:44 FR0010221234 9.71 EUR 34 XPAR 00223912052EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:32:44 FR0010221234 9.71 EUR 239 XPAR 00223912055EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:32:44 FR0010221234 9.71 EUR 257 XPAR 00223912061EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 12:40:44 FR0010221234 9.77 EUR 452 CHIX 00223914598EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:27:50 FR0010221234 9.99 EUR 196 BATE 00223927960EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:27:50 FR0010221234 9.99 EUR 9 BATE 00223927962EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:27:50 FR0010221234 9.99 EUR 196 TRQX 00223927959EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:27:50 FR0010221234 9.99 EUR 79 TRQX 00223927961EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:40:00 FR0010221234 9.99 EUR 676 XPAR 00223931768EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:49:02 FR0010221234 9.95 EUR 18 XPAR 00223934596EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 13:49:29 FR0010221234 9.95 EUR 351 XPAR 00223934740EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:03:37 FR0010221234 9.94 EUR 371 XPAR 00223939475EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:03:37 FR0010221234 9.94 EUR 51 XPAR 00223939476EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:13:49 FR0010221234 9.96 EUR 159 XPAR 00223943052EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:13:49 FR0010221234 9.96 EUR 221 XPAR 00223943053EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:14:47 FR0010221234 9.95 EUR 27 XPAR 00223943305EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:14:47 FR0010221234 9.95 EUR 461 XPAR 00223943307EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:22:25 FR0010221234 9.95 EUR 350 XPAR 00223946166EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:32:15 FR0010221234 9.85 EUR 418 XPAR 00223950253EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:33:39 FR0010221234 9.85 EUR 325 XPAR 00223951110EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:33:39 FR0010221234 9.85 EUR 68 XPAR 00223951111EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:43:21 FR0010221234 9.84 EUR 388 XPAR 00223955782EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:43:21 FR0010221234 9.84 EUR 10 XPAR 00223955783EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:57:20 FR0010221234 9.88 EUR 419 XPAR 00223962054EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 14:59:27 FR0010221234 9.87 EUR 220 XPAR 00223963115EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:00:11 FR0010221234 9.87 EUR 416 XPAR 00223963432EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:00:11 FR0010221234 9.87 EUR 90 XPAR 00223963433EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:03:37 FR0010221234 9.85 EUR 321 XPAR 00223965226EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:07:25 FR0010221234 9.80 EUR 135 CHIX 00223966961EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:07:25 FR0010221234 9.80 EUR 256 CHIX 00223966962EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:12:46 FR0010221234 9.75 EUR 345 XPAR 00223969240EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:20:33 FR0010221234 9.75 EUR 427 XPAR 00223973189EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:21:33 FR0010221234 9.72 EUR 440 XPAR 00223973598EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:23:32 FR0010221234 9.74 EUR 358 XPAR 00223974535EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:31:05 FR0010221234 9.73 EUR 428 XPAR 00223978687EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:36:08 FR0010221234 9.73 EUR 506 XPAR 00223981985EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:41:24 FR0010221234 9.71 EUR 505 XPAR 00223985776EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:46:02 FR0010221234 9.75 EUR 1 150 BATE 00223989479EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:49:14 FR0010221234 9.72 EUR 122 XPAR 00223991822EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:53:47 FR0010221234 9.72 EUR 18 XPAR 00223995355EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 15:57:56 FR0010221234 9.77 EUR 1 302 XPAR 00223998327EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:03:36 FR0010221234 9.76 EUR 7 XPAR 00224002447EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:03:36 FR0010221234 9.76 EUR 504 XPAR 00224002448EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:11:18 FR0010221234 9.76 EUR 1 198 TRQX 00224007965EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:12:03 FR0010221234 9.73 EUR 165 XPAR 00224008588EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:14:30 FR0010221234 9.70 EUR 148 XPAR 00224010633EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:14:32 FR0010221234 9.69 EUR 226 XPAR 00224010680EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:21:26 FR0010221234 9.68 EUR 181 XPAR 00224016000EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:21:31 FR0010221234 9.68 EUR 720 XPAR 00224016041EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:23:19 FR0010221234 9.66 EUR 156 XPAR 00224017311EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:29:53 FR0010221234 9.65 EUR 141 XPAR 00224021947EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:29:53 FR0010221234 9.65 EUR 496 XPAR 00224021948EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:31:25 FR0010221234 9.59 EUR 127 XPAR 00224023023EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:31:25 FR0010221234 9.59 EUR 103 XPAR 00224023024EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:33:01 FR0010221234 9.55 EUR 184 XPAR 00224024005EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:37:26 FR0010221234 9.61 EUR 685 XPAR 00224027136EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:43:47 FR0010221234 9.57 EUR 542 XPAR 00224031690EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:47:15 FR0010221234 9.54 EUR 378 XPAR 00224034292EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:48:24 FR0010221234 9.49 EUR 621 XPAR 00224035224EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:51:18 FR0010221234 9.48 EUR 99 XPAR 00224037430EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:55:31 FR0010221234 9.49 EUR 111 XPAR 00224040859EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:57:16 FR0010221234 9.49 EUR 487 XPAR 00224042141EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 16:59:22 FR0010221234 9.46 EUR 430 XPAR 00224043844EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:02:25 FR0010221234 9.48 EUR 506 XPAR 00224046550EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 176 CHIX 00224050844EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 212 CHIX 00224050846EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 300 XPAR 00224050845EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 354 XPAR 00224050847EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 88 XPAR 00224050848EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:07:44 FR0010221234 9.52 EUR 100 XPAR 00224050849EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:10:33 FR0010221234 9.46 EUR 4 XPAR 00224053256EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:10:33 FR0010221234 9.46 EUR 170 XPAR 00224053258EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:13:41 FR0010221234 9.47 EUR 473 XPAR 00224055985EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:18:24 FR0010221234 9.49 EUR 438 XPAR 00224061062EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:21:32 FR0010221234 9.48 EUR 485 XPAR 00224065669EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:23:08 FR0010221234 9.46 EUR 53 XPAR 00224067653EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:23:28 FR0010221234 9.46 EUR 67 XPAR 00224068063EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:23:28 FR0010221234 9.46 EUR 194 XPAR 00224068064EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 19/03/2020 17:24:28 FR0010221234 9.46 EUR 456 TRQX 00224069107EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:01:44 FR0010221234 9.68 EUR 348 XPAR 00224082780EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:02:24 FR0010221234 9.77 EUR 398 CHIX 00224082861EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:05:07 FR0010221234 9.71 EUR 332 XPAR 00224083691EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:09:41 FR0010221234 9.63 EUR 17 XPAR 00224084817EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:10:28 FR0010221234 9.63 EUR 339 XPAR 00224084951EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:15:28 FR0010221234 9.64 EUR 180 CHIX 00224086489EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:15:28 FR0010221234 9.64 EUR 534 CHIX 00224086490EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:19:38 FR0010221234 9.57 EUR 315 XPAR 00224087984EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:21:47 FR0010221234 9.32 EUR 388 XPAR 00224088746EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:28:49 FR0010221234 9.32 EUR 269 XPAR 00224090893EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:28:49 FR0010221234 9.32 EUR 102 XPAR 00224090894EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:29:49 FR0010221234 9.30 EUR 484 XPAR 00224091190EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:32:10 FR0010221234 9.22 EUR 366 XPAR 00224091872EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:36:41 FR0010221234 9.11 EUR 352 XPAR 00224093259EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:36:41 FR0010221234 9.11 EUR 44 XPAR 00224093261EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:39:06 FR0010221234 9.04 EUR 363 XPAR 00224093965EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:48:14 FR0010221234 9.12 EUR 101 XPAR 00224096675EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:49:53 FR0010221234 9.13 EUR 117 XPAR 00224097132EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:49:53 FR0010221234 9.13 EUR 535 XPAR 00224097133EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 09:55:57 FR0010221234 9.12 EUR 495 XPAR 00224099289EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:03:14 FR0010221234 9.18 EUR 576 XPAR 00224101924EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:09:17 FR0010221234 9.22 EUR 275 XPAR 00224103753EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:09:17 FR0010221234 9.22 EUR 210 XPAR 00224103754EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:11:57 FR0010221234 9.21 EUR 83 XPAR 00224104532EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:11:57 FR0010221234 9.21 EUR 369 XPAR 00224104533EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:17:22 FR0010221234 9.22 EUR 387 XPAR 00224106342EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:25:04 FR0010221234 9.24 EUR 68 XPAR 00224108661EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 10:25:18 FR0010221234 9.24 EUR 325 XPAR 00224108723EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:33:50 FR0010221234 9.46 EUR 428 CHIX 00224129718EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:33:50 FR0010221234 9.46 EUR 16 XPAR 00224129716EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:33:50 FR0010221234 9.46 EUR 61 XPAR 00224129717EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:42:28 FR0010221234 9.44 EUR 427 XPAR 00224132835EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:45:22 FR0010221234 9.42 EUR 340 XPAR 00224133708EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:45:22 FR0010221234 9.42 EUR 139 XPAR 00224133709EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:51:33 FR0010221234 9.41 EUR 289 XPAR 00224137056EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:51:39 FR0010221234 9.41 EUR 131 XPAR 00224137128EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 11:58:39 FR0010221234 9.38 EUR 524 XPAR 00224143554EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:08:59 FR0010221234 9.40 EUR 452 XPAR 00224147139EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:08:59 FR0010221234 9.40 EUR 5 XPAR 00224147140EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:11:32 FR0010221234 9.40 EUR 498 XPAR 00224147840EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:18:24 FR0010221234 9.35 EUR 35 XPAR 00224150050EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:18:24 FR0010221234 9.35 EUR 417 XPAR 00224150051EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:44:38 FR0010221234 9.50 EUR 534 XPAR 00224156345EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:47:50 FR0010221234 9.47 EUR 203 XPAR 00224157002EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:47:50 FR0010221234 9.47 EUR 231 XPAR 00224157003EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:47:50 FR0010221234 9.47 EUR 30 XPAR 00224157004EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:47:50 FR0010221234 9.47 EUR 86 XPAR 00224157005EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:47:50 FR0010221234 9.47 EUR 153 XPAR 00224157006EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 12:55:44 FR0010221234 9.40 EUR 675 TRQX 00224158747EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 13:04:50 FR0010221234 9.39 EUR 590 XPAR 00224160357EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 13:04:50 FR0010221234 9.39 EUR 45 XPAR 00224160358EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 13:17:09 FR0010221234 9.50 EUR 415 XPAR 00224162851EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 13:20:31 FR0010221234 9.49 EUR 371 XPAR 00224163501EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 13:20:31 FR0010221234 9.49 EUR 118 XPAR 00224163502EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:03:43 FR0010221234 9.55 EUR 493 TRQX 00224174567EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:17:01 FR0010221234 9.50 EUR 542 XPAR 00224177915EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:17:49 FR0010221234 9.40 EUR 366 XPAR 00224178147EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:24:30 FR0010221234 9.40 EUR 229 XPAR 00224180245EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:24:30 FR0010221234 9.40 EUR 114 XPAR 00224180246EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:31:12 FR0010221234 9.44 EUR 520 XPAR 00224182482EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:38:26 FR0010221234 9.37 EUR 280 XPAR 00224185486EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:42:15 FR0010221234 9.33 EUR 60 XPAR 00224186871EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:42:35 FR0010221234 9.33 EUR 602 XPAR 00224186953EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:45:59 FR0010221234 9.32 EUR 132 XPAR 00224188336EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:45:59 FR0010221234 9.32 EUR 199 XPAR 00224188337EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:51:24 FR0010221234 9.25 EUR 140 XPAR 00224190126EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 14:51:24 FR0010221234 9.25 EUR 348 XPAR 00224190127EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:06:13 FR0010221234 9.44 EUR 354 XPAR 00224195742EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:06:13 FR0010221234 9.44 EUR 903 XPAR 00224195744EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:18:43 FR0010221234 9.47 EUR 547 XPAR 00224200390EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:20:03 FR0010221234 9.26 EUR 555 XPAR 00224201367EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:24:34 FR0010221234 9.24 EUR 258 XPAR 00224204297EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:25:30 FR0010221234 9.23 EUR 190 XPAR 00224204833EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:25:30 FR0010221234 9.23 EUR 34 XPAR 00224204834EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:35:28 FR0010221234 9.25 EUR 409 XPAR 00224210227EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:35:28 FR0010221234 9.25 EUR 976 XPAR 00224210228EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:41:21 FR0010221234 9.26 EUR 563 XPAR 00224213639EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:41:41 FR0010221234 9.21 EUR 283 XPAR 00224213780EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:51:36 FR0010221234 9.39 EUR 175 XPAR 00224219487EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 15:51:36 FR0010221234 9.39 EUR 1 165 XPAR 00224219488EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:01:41 FR0010221234 9.42 EUR 332 CHIX 00224224455EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:01:41 FR0010221234 9.42 EUR 412 XPAR 00224224454EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 1 CHIX 00224226483EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 457 CHIX 00224226484EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 202 CHIX 00224226487EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 320 XPAR 00224226485EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 16 XPAR 00224226486EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:05:43 FR0010221234 9.48 EUR 238 XPAR 00224226488EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:07:15 FR0010221234 9.46 EUR 190 XPAR 00224227535EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:07:15 FR0010221234 9.46 EUR 2 XPAR 00224227536EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:08:50 FR0010221234 9.23 EUR 17 XPAR 00224228580EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:08:50 FR0010221234 9.23 EUR 102 XPAR 00224228581EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:10:13 FR0010221234 9.17 EUR 19 XPAR 00224229422EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:14:33 FR0010221234 9.23 EUR 145 XPAR 00224231637EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:14:33 FR0010221234 9.23 EUR 339 XPAR 00224231638EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:15:28 FR0010221234 9.20 EUR 15 XPAR 00224232109EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:15:28 FR0010221234 9.20 EUR 229 XPAR 00224232110EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:18:15 FR0010221234 9.20 EUR 185 XPAR 00224233748EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:20:28 FR0010221234 9.20 EUR 463 XPAR 00224235048EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:21:22 FR0010221234 9.19 EUR 14 XPAR 00224235597EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:21:22 FR0010221234 9.19 EUR 263 XPAR 00224235598EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:23:33 FR0010221234 9.19 EUR 171 XPAR 00224236830EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:24:43 FR0010221234 9.19 EUR 467 XPAR 00224237668EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:26:31 FR0010221234 9.18 EUR 139 XPAR 00224238999EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:27:33 FR0010221234 9.17 EUR 165 XPAR 00224239651EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:29:22 FR0010221234 9.16 EUR 125 XPAR 00224240691EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:31:25 FR0010221234 9.14 EUR 16 XPAR 00224242040EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:35:59 FR0010221234 9.18 EUR 1 366 TRQX 00224244966EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:38:40 FR0010221234 9.14 EUR 124 XPAR 00224246640EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:40:10 FR0010221234 9.13 EUR 308 XPAR 00224247469EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:43:21 FR0010221234 9.12 EUR 152 XPAR 00224249175EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:44:10 FR0010221234 9.10 EUR 400 XPAR 00224249768EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:48:24 FR0010221234 9.07 EUR 196 XPAR 00224252160EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:52:26 FR0010221234 9.09 EUR 760 XPAR 00224254561EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:52:26 FR0010221234 9.09 EUR 168 XPAR 00224254562EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:57:08 FR0010221234 9.09 EUR 108 XPAR 00224257493EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:57:08 FR0010221234 9.09 EUR 349 XPAR 00224257495EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:57:08 FR0010221234 9.09 EUR 92 XPAR 00224257499EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:57:53 FR0010221234 9.07 EUR 334 XPAR 00224257834EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 16:57:53 FR0010221234 9.07 EUR 155 XPAR 00224257835EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:05:14 FR0010221234 9.08 EUR 1 336 CHIX 00224261935EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:08:15 FR0010221234 9.03 EUR 341 XPAR 00224263676EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:08:59 FR0010221234 9.01 EUR 153 XPAR 00224264116EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:13:41 FR0010221234 9.04 EUR 220 XPAR 00224267551EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:13:41 FR0010221234 9.04 EUR 288 XPAR 00224267553EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:13:57 FR0010221234 9.04 EUR 274 XPAR 00224267756EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:16:33 FR0010221234 9.02 EUR 231 XPAR 00224269597EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:18:14 FR0010221234 9.01 EUR 6 XPAR 00224270837EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:18:14 FR0010221234 9.01 EUR 371 XPAR 00224270874EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:18:44 FR0010221234 9.03 EUR 346 XPAR 00224271195EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:18:44 FR0010221234 9.03 EUR 97 XPAR 00224271196EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:20:54 FR0010221234 9.09 EUR 252 XPAR 00224272591EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:24:02 FR0010221234 9.09 EUR 27 XPAR 00224275035EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:24:02 FR0010221234 9.09 EUR 84 XPAR 00224275036EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:24:06 FR0010221234 9.09 EUR 306 XPAR 00224275084EXPA1 Cancellation EUTELSAT COMMUNICATIONS 549300EFWH9UR17YSK05 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 20/03/2020 17:24:11 FR0010221234 9.09 EUR 90 XPAR 00224275155EXPA1 Cancellation La Sté Eutelsat Communications SA a publié ce contenu, le 23 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 mars 2020 15:12:01 UTC. Document originalhttps://www.eutelsat.com/files/PDF/investors/2019-20/Eutelsat%20SBB%20report%2020%2003%202020_A.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/0481C3646EB40C6B0A2B364B9DFE0452F387AC0C 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur EUTELSAT COMMUNICATIONS 16:24 EUTELSAT : va fournir internet dans les écoles du Congo CF 16:13 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Disclosure of trading in own shares March 16th to 20th.. PU 15:32 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Konnect Africa va connecter les écoles de la Républiqu.. BU 20/03 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Notice of availability of the 2019-20 half year financ.. PU 20/03 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Communiqué de mise à disposition du rapport financier .. BU 11/03 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Mise en œuvre de la première phase du programm.. BU 10/03 EUTELSAT : Moody's a baissé ses perspectives CF 10/03 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Moody's abaisse la perspective sur la note d'Eutelsat .. DJ 06/03 EUTELSAT : T. Rowe Price Associates dépasse les 5% CF 06/03 EUTELSAT COMMUNICATIONS : Franchissements de seuil CO Recommandations des analystes sur EUTELSAT COMMUNICATIONS 18/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Alstom, Carrefour, EDF, Eutelsat, Tarkett, Vi.. 05/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Safran, Sartorius Stedim Biotech, easyJet, Clariant, .. 06/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Michelin, STMicroelectronics, Valeo, Veolia, Renault,..

Données financières (EUR) CA 2020 1 288 M EBIT 2020 499 M Résultat net 2020 324 M Dette 2020 2 910 M Rendement 2020 14,3% PER 2020 6,42x PER 2021 6,43x VE / CA2020 3,89x VE / CA2021 3,69x Capitalisation 2 093 M Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EUTELSAT COMMUNICATIONS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 17,57 € Dernier Cours de Cloture 9,00 € Ecart / Objectif Haut 156% Ecart / Objectif Moyen 95,2% Ecart / Objectif Bas 44,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rodolphe Belmer Chief Executive Officer & Director Dominique D'Hinnin Chairman Sandrine Téran Chief Financial & Information Technology Officer Yohann Leroy Deputy CEO & Chief Technical Officer Carole Piwnica Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUTELSAT COMMUNICATIONS -37.89% 2 240 INMARSAT PLC 0.00% 3 369 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. -20.86% 2 569 INTELSAT S.A. -70.70% 291 SPEEDCAST INTERNATIONAL LIMITED -15.96% 110 THAICOM PCL --.--% 86