Eutelsat Communications : Konnect Africa va connecter les écoles de la République démocratique du Congo à l'internet à haut débit

Regulatory News:

Konnect Africa, filiale d’Eutelsat Communications (Paris:ETL) (NYSE Euronext Paris: ETL), Schoolap et Flash Services annoncent aujourd’hui la conclusion d’un protocole d’accord visant à connecter à internet plusieurs milliers d’écoles en République Démocratique du Congo, dans le cadre du projet Schoolap. Les écoles bénéficieront ainsi d’une connexion internet Haut Débit favorisant l’accès à une plateforme de numérisation de tout le contenu scolaire officiel et à un contenu pédagogique de qualité.

La première phase du projet vise à connecter 3,600 écoles privées dans les 12 prochains mois en s’appuyant sur la capacité satellitaire de Konnect Africa et son expertise technique, notamment en matière d’installation.

Chaque École souscrira à un forfait « Home Illimité ou plus » et aura ainsi accès à un service internet haut débit. Le projet pourra, dans un second temps, être étendu à plusieurs dizaines de milliers d’écoles supplémentaires, répondant ainsi aux besoins d’inclusion numérique des politiques publiques.

Konnect Africa opère déjà depuis plus d’un an en RDC pour apporter une connectivité haut débit aux populations situées dans des zones peu ou pas desservies en proposant une solution abordable économiquement, plus flexible et accessible partout. Opérant aujourd’hui de la capacité louée à un opérateur tiers, Konnect Africa va voir ses ressources en orbite être décuplées avec l’entrée en service du satellite EUTELSAT KONNECT au cours de l’automne 2020. Doté d'une capacité totale de 75 Gbps, EUTELSAT KONNECT permettra de fournir des débits pouvant atteindre 100 Mbps et assurera notamment la couverture totale ou partielle de 40 pays d'Afrique.

Jean-Claude Tshipama, Directeur Général de Konnect Africa a déclaré : « Ce projet démontre les bénéfices majeurs de l’internet par satellite pour la réduction de la fracture numérique et témoigne de l’efficacité des solutions déployées par les équipes de Konnect Africa. L’entrée en service de EUTELSAT KONNECT dans les mois à venir sera un tournant majeur nous permettant de mieux servir la forte demande de connectivité de nos clients qu’ils s’agissent de particuliers, d’entreprises ou de services publics. »

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse quelques 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour plus d’information, www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200323005407/fr/