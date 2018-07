Eutelsat Communications : Media Group Ukraine fait confiance à Eutelsat pour la diffusion de son bouquet de télévision par satellite « Xtra TV »

A propos d'Eutelsat

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

www.eutelsat.com

Presse

Marie-Sophie Ecuer Tel: + 33 1 53 98 37 91 mecuer@eutelsat.com

Christina Darvasi Tel: +52 55 2629 5847 cdarvasi@eutelsat.com

Investisseurs et analystes

Joanna Darlington Tel. : +33 1 53 98 35 30 jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni Tel. : +33 1 53 98 35 30 cpugni@eutelsat.com

