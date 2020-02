Eutelsat Communications : Mise en service de la charge utile EGNOS hébergée sur EUTELSAT 5 West B

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce avoir réussi la mise en service de la charge utile GEO-3 du Service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), embarquée à bord du satellite EUTELSAT 5 West B.

Ce dernier héberge en effet la charge utile EGNOS, commandée par Eutelsat, dans le cadre d'un contrat de 15 ans signé en 2017 avec l'Agence européenne de navigation par satellites (GSA). Le contrat prévoit notamment des services techniques ainsi que le déploiement d’une infrastructure au sol couvrant le territoire européen et comprenant deux stations terrestres installées aux téléports d’Eutelsat sur les sites de Rambouillet et de Cagliari.

Yohann Leroy, Directeur général délégué et Directeur technique d’Eutelsat, a ajouté : « Eutelsat se félicite que sa collaboration avec son client GSA, ses partenaires parmi lesquels l'Agence spatiale européenne, ainsi que ses fournisseurs, se soit concrétisée par la mise en service de la technologie de nouvelle génération d’EGNOS à bord d'EUTELSAT 5 West B. Nous sommes fiers d'héberger la charge utile EGNOS qui permettra d'améliorer considérablement les performances des systèmes mondiaux de navigation par satellite en Europe, et plus particulièrement Galileo, dans les années à venir. »

Pascal Claudel, Directeur exécutif par intérim et Chef des opérations de la GSA, a déclaré : « Avec la mise en service de cette nouvelle charge utile, EGNOS est en route vers une technologie de nouvelle génération. Cela est rendu possible grâce à la collaboration constructive que nous menons avec Eutelsat. La livraison et la continuité des service satellitaires font partie de notre mission telle que nous l’a confiée la Commission européenne. Il est essentiel que nous assurions ces services pour soutenir la croissance économique et pour que les citoyens et les entreprises de l'Union européenne puissent bénéficier des dernières technologies des systèmes mondiaux de navigation par satellite. »

A propos d’EGNOS

EGNOS est un système d'augmentation par satellite (SBAS) régional pour l’Europe. Il est actuellement destiné à améliorer les performances du GPS, puis de Galileo à partir de 2025. EGNOS a été déployé pour fournir des services à destination des secteurs aériens, maritimes et terrestres. Disponible depuis 2009, EGNOS améliore la précision et la fiabilité des informations de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tout en fournissant des messages d'intégrité indispensables. EGNOS transmet également un signal horaire précis. La nouvelle charge utile constitue le premier pas vers le déploiement de la prochaine génération d'EGNOS, baptisée EGNOS V3, dont les performances et l'intégrité toujours plus élevées permettront de faire face aux besoins croissants et à la fiabilité accrue des systèmes de navigation par satellite.

À propos de l'Agence du GNSS européen (GSA)

En tant qu'agence de l'Union européenne, l'Agence du GNSS européen (GSA) gère les intérêts publics liés aux programmes GNSS européens. La GSA a pour mission de soutenir les objectifs de l’Union européenne et de rentabiliser au maximum les investissements dans les GNSS européens, en termes d’avantages pour les utilisateurs et la croissance économique ainsi que pour la compétitivité. Elle se doit également d’assurer les services de navigation par satellite que sont EGNOS et Galileo.

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse quelques 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200213005926/fr/