Eutelsat Communications : Philippe Oliva rejoint Eutelsat au poste d’EVP Ventes et Produits

Paris, le 30 août 2018 - Eutelsat annonce la nomination de Philippe Oliva à compter du 3 septembre prochain au poste d'Executive Vice-President Ventes et Produits. Il sera rattaché à Michel Azibert, Directeur général délégué et Directeur commercial et du développement, en vue de lui succéder courant 2019 en qualité de Directeur commercial. Michel Azibert demeure Directeur général délégué du Groupe.

Auparavant, Philippe occupait le poste de Vice-Président, en charge des comptes stratégiques chez IBM. Il a débuté sa carrière en tant que consultant au sein de la société de conseil CIMAD puis a rejoint IBM en 1999, où il a occupé plusieurs postes à forte responsabilité. Il a notamment dirigé l'activité Services aux entreprises en France puis a exercé les fonctions de Vice-Président des services liés aux Services d'Infrastructure Technologique. Il a également piloté le lancement de l'activité Cloud et des services de Cloud Hybride en France, puis aux Etats-Unis où il a passé plusieurs années. De nationalité française, Philippe est diplômé de l'Ecole Supérieure des Ingénieurs Commerciaux.

« Je suis très heureux d'accueillir Philippe Oliva au sein de notre Groupe. Nous allons pouvoir bénéficier de sa considérable connaissance en matière d'organisation des ventes dans une entreprise internationale de haute technologie. Son expertise contribuera à renforcer la qualité des solutions et services que nous offrons à nos clients », a déclaré Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat. « Je salue également la considérable contribution de Michel au développement d'Eutelsat et me réjouis que notre Groupe puisse toujours compter sur son expérience et son leadership en tant que Directeur général délégué. »