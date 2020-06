Eutelsat Communications : TV TEM a sélectionné EUTELSAT 65 West A pour assurer la diffusion de ses programmes suite à la réaffectation de la bande C au Brésil

Regulatory News:

TV TEM, filiale de TV Globo, vient de signer un contrat pluriannuel avec Eutelsat Communications (Paris:ETL) portant sur de la capacité disponible sur le satellite EUTELSAT 65 West A, permettant de transmettre ses programmes sur sa zone de concession située dans l'État de São Paulo.

Ce partenariat a permis à TV TEM d’assurer la migration de ses signaux avec une parfaite fluidité depuis la bande C classique (3,7 GHz à 4,2 GHz) vers la bande C planifiée (4,5 GHz à 4,8 GHz) grâce au satellite EUTELSAT 65 West A, libérant ainsi les fréquences classiques de la bande C au profit du déploiement de la 5G au Brésil. TV TEM offre la plus vaste zone de couverture de l'État de São Paulo, comprenant 318 municipalités réparties sur un territoire comptant 8,3 millions d'habitants, soit environ 49 % de la population de l'État de São Paulo.

La migration s'est déroulée grâce à la solution de la « Bande C planifiée » conçue par Eutelsat, qui vise à offrir aux télédiffuseurs brésiliens un moyen simple d'adapter ou de remplacer les équipements et de rediriger les antennes vers la position orbitale 65° Ouest, quelque 300 sites ayant achevé leur migration en moins de 45 jours.

Rodrigo Campos, Directeur général d'Eutelsat do Brasil, a déclaré à propos de ce contrat : « Nous nous réjouissons d'accueillir TV TEM sur EUTELSAT 65 West A. Notre solution de la « Bande C planifiée » apporte une réponse efficace et rentable pour les diffuseurs brésiliens contraints de retirer leurs signaux de la partie inférieure du spectre de la bande C, tout en leur offrant une couverture inégalée du marché brésilien. »

Ewerton Maciel, Directeur de la technologie chez TV TEM, a ajouté : « TV TEM s’appuie sur des ressources satellitaires de qualité, avec une multitude de sites émetteurs et un système de contrôle automatique de la puissance du signal, ce qui lui permet de satisfaire une clientèle de téléspectateurs en quête d'un service à forte valeur ajoutée et d'une qualité de réception optimale. Eutelsat a parfaitement cerné les enjeux réglementaires et technologiques de cette migration, et nous sommes ravis de leur accorder notre confiance à travers ce nouveau partenariat. »

