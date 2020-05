Eutelsat Communications : Travel Africa Network choisit la position HOTBIRD d'Eutelsat pour lancer la première chaîne HD africaine dédiée aux voyages

Regulatory News:

Le pôle de télédiffusion HOTBIRD d'Eutelsat Communications (Paris:ETL) vient d'être sélectionné par Travel Africa Network pour la diffusion de sa première chaîne africaine de voyages en haute définition, avec une programmation exclusivement africaine qui a pour vocation de promouvoir les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie en Afrique.

La signature de cet accord pluriannuel permettra à Travel Africa Network de diffuser partout en Europe et dans la région MENA un éventail de programmes de grande qualité portant sur la gastronomie, la culture, les plus belles destinations de voyage et de séjour et les documentaires consacrés au voyage sur le continent africain.

Offrant une couverture paneuropéenne sans équivalent, les puissants satellites HOTBIRD d’Eutelsat positionnés à 13° Est forment l'un des plus grands ensembles de télédiffusion de la région EMEA, desservant plus de 135 millions de foyers en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Nicolas Baravalle, Directeur de la région Afrique subsaharienne chez Eutelsat, a déclaré : « Nous sommes fiers d'accueillir Travel Africa Network au sein du pôle HOTBIRD. La confiance qui nous est témoignée à travers cet accord illustre la puissance inégalée de notre position 13° Est qui dessert à la fois les foyers équipés et les hôtels de luxe ; nous espérons en outre que cet accord ouvrira la voie à un plus grand nombre de chaînes africaines désireuses de diffuser leurs contenus en Europe et dans la région MENA. »

Maggie Mutangiri, Directrice générale de Travel Africa Network a ajouté : « Nous sommes ravis de lancer la première chaîne africaine dédiée aux voyages depuis le pôle HOTBIRD, ce qui nous permet de proposer des programmes de qualité au grand nombre, afin de faire découvrir l'Afrique et ses richesses et d'attirer davantage de visiteurs sur notre magnifique continent. Nous espérons pouvoir nouer une coopération longue et fructueuse avec Eutelsat pour nous accompagner dès lors que nous comptons élargir notre offre dans le futur. »

