Eutelsat Communications : Une étude détaillée sur la réception TV par satellite place Eutelsat en tête du marché au Nigeria, au Cameroun et en Côte d’Ivoire

Le Cap, Paris, le 13 novembre 2018 - Une étude de grande ampleur, menée par Nielsen sur la réception de la télévision au Nigeria, au Cameroun et en Côte d'Ivoire a classé Eutelsat en tête du marché de la diffusion satellite dans ces pays. Des entretiens en face-à-face ont été réalisés auprès de 3 000 foyers au Nigeria, 2 000 foyers au Cameroun et 2 000 foyers en Côte d'Ivoire, représentatifs de la population de la zone géographique étudiée.

La télévision par satellite : en bonne place dans le classement

La réception de la télévision par satellite est la technologie dominante en Côte d'Ivoire, couvrant 68 % des foyers équipés d'une télévision (1,5 million de foyers), et représente également une technologie de premier ordre au Nigeria, avec 41 % des foyers (10,3 millions de foyers), et au Cameroun, avec 38 % des foyers (1,3 million de foyers).

« Eutelsat se félicite d'avoir établi une forte présence dans le paysage audiovisuel régional, en offrant à des millions de foyers un accès à un large éventail de chaînes locales et internationales. Cette étude confirme que la position 16° Est d'Eutelsat est la position phare pour la diffusion en clair au Cameroun et en Côte d'Ivoire et que les trois positions d'Eutelsat, 36° Est, 7° Est et 16° Est, desservent la plus grande audience combinée sur le marché nigérian. Elle témoigne de notre partenariat de longue date avec de nombreuses chaînes et bouquets de télévision africains majeurs. Nous nous réjouissons de renforcer ces partenariats pour développer nos services dans la mesure où ces marchés dynamiques continuent d'évoluer », a déclaré Nicolas Baravalle, vice-président de la région Afrique subsaharienne chez Eutelsat.

La position 16° Est d'Eutelsat se place en tête au Cameroun et en Côte d'Ivoire

L'étude a également révélé que la position 16° Est d'Eutelsat est la position phare pour la diffusion en clair au Cameroun et en Côte d'Ivoire, regroupant une audience d'1,2 million de foyers dans ces deux pays. Au Cameroun, 16° Est est la position phare, avec une audience de 940 000 foyers, soit 73 % du parc installé pour la réception directe par satellite. En Côte d'Ivoire, elle dispose du plus grand parc installé pour la diffusion en clair, avec une couverture de 240 000 foyers (37 % du parc installé pour la réception directe par satellite).

La position 16° Est offre un large choix de 160 chaînes. Parmi ces dernières figurent des chaînes locales très appréciées telles que CRTV, Canal 2 International, Trace Africa, Novelas TV, RT1 et RT2, ainsi que des chaînes internationales à forte audience en français et en anglais.

Une combinaison gagnante au Nigeria

Les trois positions d'Eutelsat - 36° Est, 7° Est et 16° Est - ont la plus forte audience combinée sur le marché nigérian. Plus de 5 millions de foyers au Nigeria (un foyer sur deux équipés pour la réception directe par satellite) sont desservis par une position d'Eutelsat.

La position 36° Est d'Eutelsat est la position phare au Nigeria pour la télévision payante, regroupant une audience d'1,3 million de foyers. Elle héberge DSTV, le principal bouquet de télévision payante par satellite dans la région, et regroupe environ 400 chaînes, y compris 43 chaînes en HD accessibles dans toute la région. Elle inclut également les chaînes les plus regardées au Nigeria, telles qu'AIT International, CNN International, Silverbird TV et Zee World.

La position 16° Est d'Eutelsat est la position phare pour la diffusion en clair, avec une audience de 2,2 millions de foyers et offre un éventail diversifié de chaînes nigérianes populaires telles que Channel TV et Silverbird TV, des chaînes à contenu local particulièrement appréciées par la communauté hausa, notamment My TV Hausa et Alwilayah TV Hausa, ainsi que des chaînes internationales telles qu'Al Jazeera, France 24.

La position 7° Est d'Eutelsat a une audience d'1,4 million de foyers au Nigeria, desservant principalement les populations locales anglophones, grâce à des chaînes telles que Channel TV et TVC News Nigeria et à des chaînes internationales telles que CNN, Fox, BBC World news, Bloomberg TV Africa, CNBC Africa et Al Jazeera.

La haute définition en forte demande

D'après les conclusions de l'étude, la demande pour la HD augmente en Afrique subsaharienne, les contenus HD étant notamment de plus en plus demandés pour la télévision payante. Cette situation s'accompagne d'une amélioration de l'accessibilité des équipements tels que les télévisions et les décodeurs. Le nombre de foyers équipés de télévisions HD est déjà assez important : au Nigeria, 9,5 millions (38 %) de foyers ont été identifiés comme ayant des télévisions compatibles avec la HD, 0,9 million (18 %) au Cameroun et 0,5 million (22 %) en Côte d'Ivoire.

Eutelsat est présent à AfricaCom (Le Cap) du 13 au 15 novembre, stand D40.