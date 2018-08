Eutelsat Communications : cède sa part dans un satellite pour 135 mlns

9 août (Reuters) - Eutelsat Communications SA annonce jeudi dans un communiqué :

* EUTELSAT ANNONCE AVOIR VENDU LA PART QU'IL DÉTENAIT DANS LE SATELLITE EUTELSAT 25B À SON COPROPRIÉTAIRE, ES'HAILSAT, MOYENNANT 135 MILLIONS D'EUROS

* SA PARTICIPATION DANS LE SATELLITE A RAPPORTÉ À EUTELSAT UN CA VOISIN DE €16 MLNS DANS LE DOMAINE DE LA VIDÉO DURANT L'EXERCICE FISCAL 2018

* CETTE CESSION N'A AUCUN IMPACT SUR L'OBJECTIF DE CA DU GROUPE (À PÉRIMÈTRE CONSTANT)ET SERA ABSORBÉE DANS L'OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA

* L'OBJECTIF LIÉ AU CASH-FLOW LIBRE DISCRÉTIONNAIRE EXCLUT LUI AUSSI LES RÉPERCUSSIONS DE CETTE VENTE

* LA CESSION DE CET ACTIF NON STRATÉGIQUE PAR EUTELSAT S'INSCRIT DANS SA STRATÉGIE D'OPTIMISATION DE SON PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS, CONFORMÉMENT À UNE POLITIQUE PLUS GÉNÉRALE VISANT À MAXIMISER LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE

(Rédaction de Paris)