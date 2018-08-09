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Eutelsat Communications : cède sa part dans un satellite pour 135 mlns

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09/08/2018 | 17:40

9 août (Reuters) - Eutelsat Communications SA annonce jeudi dans un communiqué :

* EUTELSAT ANNONCE AVOIR VENDU LA PART QU'IL DÉTENAIT DANS LE SATELLITE EUTELSAT 25B À SON COPROPRIÉTAIRE, ES'HAILSAT, MOYENNANT 135 MILLIONS D'EUROS

* SA PARTICIPATION DANS LE SATELLITE A RAPPORTÉ À EUTELSAT UN CA VOISIN DE 16 MLNS DANS LE DOMAINE DE LA VIDÉO DURANT L'EXERCICE FISCAL 2018

* CETTE CESSION N'A AUCUN IMPACT SUR L'OBJECTIF DE CA DU GROUPE (À PÉRIMÈTRE CONSTANT)ET SERA ABSORBÉE DANS L'OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA

* L'OBJECTIF LIÉ AU CASH-FLOW LIBRE DISCRÉTIONNAIRE EXCLUT LUI AUSSI LES RÉPERCUSSIONS DE CETTE VENTE

* LA CESSION DE CET ACTIF NON STRATÉGIQUE PAR EUTELSAT SINSCRIT DANS SA STRATÉGIE DOPTIMISATION DE SON PORTEFEUILLE DACTIVITÉS, CONFORMÉMENT À UNE POLITIQUE PLUS GÉNÉRALE VISANT À MAXIMISER LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2019 1 402 M
EBIT 2019 560 M
Résultat net 2019 310 M
Dette 2019 2 948 M
Rendement 2019 6,16%
PER 2019 15,59
PER 2020 14,08
VE / CA 2019 5,52x
VE / CA 2020 5,30x
Capitalisation 4 784 M
Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS
Durée : Période :
Eutelsat Communications : Graphique analyse technique Eutelsat Communications | Zone bourse
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 21,0 €
Ecart / Objectif Moyen 2,0%
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Dominique DHinnin Chairman
Sandrine Téran Group Chief Financial Officer
Yohann Leroy Deputy CEO & Chief Technical Officer
Bertrand Mabille Director
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SES36.97%9 505
INMARSAT12.67%3 223
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC69.92%2 224
SPEEDCAST INTERNATIONAL LTD16.60%1 094
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