Eutelsat Communications : cède sa part dans un satellite pour 135 mlns

9 août (Reuters) - Eutelsat Communications SA
annonce jeudi dans un communiqué :
* EUTELSAT ANNONCE AVOIR VENDU LA PART QU'IL DÉTENAIT DANS
LE
SATELLITE EUTELSAT 25B À SON COPROPRIÉTAIRE, ES'HAILSAT,
MOYENNANT 135 MILLIONS D'EUROS
* SA PARTICIPATION DANS LE SATELLITE A RAPPORTÉ À EUTELSAT
UN CA
VOISIN DE 16 MLNS DANS LE DOMAINE DE LA VIDÉO DURANT L'EXERCICE
FISCAL 2018
* CETTE CESSION N'A AUCUN IMPACT SUR L'OBJECTIF DE CA DU
GROUPE (À
PÉRIMÈTRE CONSTANT)ET SERA ABSORBÉE DANS L'OBJECTIF DE MARGE
D'EBITDA
* L'OBJECTIF LIÉ AU CASH-FLOW LIBRE DISCRÉTIONNAIRE EXCLUT
LUI
AUSSI LES RÉPERCUSSIONS DE CETTE VENTE
* LA CESSION DE CET ACTIF NON STRATÉGIQUE PAR EUTELSAT
SINSCRIT
DANS SA STRATÉGIE DOPTIMISATION DE SON PORTEFEUILLE
DACTIVITÉS, CONFORMÉMENT À UNE POLITIQUE PLUS GÉNÉRALE VISANT À
MAXIMISER LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE
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(Rédaction de Paris)