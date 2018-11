Eutelsat Communications : commande deux satellites de remplacement à la position phare de télédiffusion HOTBIRD à 13° Est

La signature du contrat a eu lieu au Ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle (Royaume-Uni) De gauche à droite : Graham Turnock, Directeur de l'Agence spatiale britannique, Nicolas Chamussy, Directeur général de Space Systems, Airbus, Sam Gyimah, Ministre britannique aux Universités, à la science, à la recherche et à l'innovation, and Rodolphe Belmer, Directeur général, Eutelsat

Opérationnels à partir de 2022, ces satellites offriront aux clients d'Eutelsat une qualité de service accrue

Le remplacement par deux des trois satellites existants permet une optimisation des Capex, renforcée par l'application d'une conception par les coûts

Airbus Defence and Space a été sélectionné pour la construction de ces satellites à propulsion électrique

Londres, Paris, le 19 novembre 2018 - Eutelsat communications (NYSE Euronext : ETL) annonce avoir commandé auprès d'Airbus Defence and Space deux nouveaux satellites qui permettront de remplacer les trois satellites HOTBIRD existants à 13° Est. L'entrée en service de ces satellites tout électriques est prévue en 2022, pour desservir l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Les nouveaux satellites renforceront et amélioreront la qualité des services de télédiffusion offerts par Eutelsat aux clients d'HOTBIRD, grâce à des performances plus élevées qu'actuellement, notamment sur l'Europe de l'Ouest et la Pologne. Les satellites offriront également des fonctionnalités évoluées en matière de protection et résilience du signal montant, ainsi qu'une redondance en orbite exceptionnelle.

D'une masse au lancement de 4,5 tonnes et d'une puissance électrique de 22 kW chacun, ces satellites tout électriques seront basés sur la plate-forme innovante Eurostar Neo d'Airbus Defence and Space. Cette dernière sera fabriquée, tout comme les charges utiles de ces satellites, sur les sites d'Airbus Defence and Space à Stevenage et Portsmouth au Royaume-Uni, ainsi que sur leur site à Toulouse.

Vue d'artiste des satellites HOTBIRD (Crédit Toys Film/Eutelsat,2018)

Cette technologie de pointe permettra à Eutelsat de remplacer les trois satellites existants par deux, renforçant ainsi l'optimisation des Capex grâce à une approche de conception par les coûts.

Cette acquisition est entièrement couverte par l'enveloppe d'investissements existante d'Eutelsat.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat : « Nous sommes ravis d'avoir sécurisé le remplacement de nos ressources pour HOTBIRD. Ce pôle audiovisuel de référence à 13° Est participe depuis sa création à l'évolution des formats de diffusion de la télévision et constitue un pilier de notre stratégie dans la vidéo. Ces nouveaux satellites ont été spécialement conçus pour améliorer le service que nous offrons à nos clients sur cette position orbitale clé, tout en représentant la solution optimale en matière d'optimisation de Capex. Nous confions à nouveau ce projet à notre partenaire de longue date, Airbus Defence and Space, qui a déjà fabriqué 23 satellites pour notre Groupe. »

À propos de HOTBIRD : Avec environ 1 000 chaînes de télévision, dont plus de 340 en HD, diffusées vers plus de 135 millions de foyers, HOTBIRD occupe depuis plus de 20 ans une position clef pour Eutelsat en desserte de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce pôle audiovisuel de référence dans le monde de la télévision par satellite héberge également 10 bouquets de TV premium et transporte plus de 600 chaînes payantes et près de 400 en clair.