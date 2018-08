Eutelsat Communications : relève son dividende annuel et vise un Ebitda d'au moins 78% en 2018-2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites de communication Eutelsat a annoncé mercredi son intention de verser un dividende en hausse de 5% à 1,27 euro par action au titre de l'exercice écoulé, après avoir préservé en 2017-2018 son taux de marge d'Ebitda et fait progresser ses cash-flows malgré une baisse - dans les limites prévues - de son chiffre d'affaires.

Le groupe, qui a renoncé en juin à faire une offre sur le britannique Inmarsat dans l'immédiat après avoir d'abord reconnu en étudier l'opportunité, a en outre confirmé s'attendre à renouer avec une "légère croissance" de son chiffre d'affaires à partir de 2018-2019, précisant que cet objectif excluait la part des "autres revenus", qui dans la terminologie d'Eutelsat recouvrent certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, l'effet de couverture de change euro/dollar, la rémunération de services de conseil ou d'ingénierie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de contrat, de nature "moins prévisible".

La société a indiqué viser une marge d'Ebitda à taux de change constants "au-dessus de 78%" à compter de cet exercice en incluant l'impact des normes IFRS 15 et IFRS 16, au lieu d'un niveau "au-dessus de 77%" évoqué précédemment. Eutelsat a en outre revu en baisse à 400 millions d'euros en moyenne par an son objectif d'investissements en cash entre juillet 2017 et juin 2020, contre 420 millions d'euros auparavant, compte tenu des retombées positives et supérieures aux attentes de la politique de conception par les coûts.

Sur l'exercice clos fin juin, le flux de trésorerie disponible dit discrétionnaire a atteint 407,8 millions d'euros, contre 414,7 millions en 2016-2017. La progression à taux de change constants aurait même atteint 11,9%, calcule le groupe.

En 2017-2018, le bénéfice net part du groupe a diminué de 17,5% à 290,1 millions d'euros, après une baisse de 5% de l'Ebitda (résultat opérationnel avant dotation aux amortissements, dépréciation d'actifs et autres produits et charges opérationnels) à 1,08 milliard d'euros. La marge d'Ebitda s'est établie à 76,9% à taux de change constants et 76,5% sur une base publiée, contre 76,7% l'an dernier.

Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 1,4 milliard d'euros, en repli de 4,7% par rapport à 2016-2017 compte tenu d'un effet de change négatif pour 3,2 points, en partie compensé par un effet périmètre positif de 0,4 point. La baisse a atteint 1,9% à périmètre et taux de change constants.

En mai, le groupe avait reconnu que bien qu'il espérait limiter entre 1% et 2% le recul de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, il ne pouvait exclure une baisse jusqu'à environ 3,5% si certaines opportunités identifiées au dernier trimestre n'étaient pas concrétisées. Hors autres revenus, qui ont représenté l'an dernier un peu plus de 3% du chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles a reculé de 1,3% à périmètre et taux de change constants.

Au terme de l'exercice 2017-2018, la dette nette d'Eutelsat a diminué de 399 millions d'euros, à 3,24 milliards d'euros, correspondant à un levier d'endettement de 3 fois l'Ebitda contre 3,2 un an plus tôt.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

