Eutelsat Communications : se montre prudent pour 2019-2020 après la baisse de ses revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur satellitaire Eutelsat a confirmé mercredi ses objectifs pour son exercice décalé 2019-2020, mais s'est montré prudent sur ses perspectives après la baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Pour l'exercice en cours, Eutelsat a confirmé viser un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,28 et 1,32 milliard d'euros, mais a mis en avant une "probabilité accrue" de voir ses revenus se situer "dans la moitié inférieure de cette fourchette".

Sur les trois mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles est ressorti à 316,5 millions d'euros, en baisse de 5,2% en données publiées et de 6,2% à périmètre et taux de change constants, par rapport au premier trimestre 2018-2019. Le chiffre d'affaires global d'Eutelsat a reculé de 5,2% en données publiées et de 6% en comparable.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a été "légèrement inférieur à nos attentes, notamment en raison de la détérioration des tendances dans l'application Données & Vidéo Professionnelle et du retour imprévu de quelques répéteurs en Russie", a expliqué le directeur général d'Eutelsat, Rodolphe Belmer, cité dans un communiqué.

La division Broadcast, qui représente 62% du chiffre d'affaires d'Eutelsat, a vu son chiffre d'affaires baisser de 1,7% sur un an en données comparables pour atteindre 194,7 millions d'euros au premier trimestre 2019-2020, en raison notamment de la fin d'un contrat avec un télédiffuseur en Afrique subsaharienne.

Les Services aux gouvernements - 12% du chiffre d'affaires du groupe - ont vu leurs revenus se replier de 10,7% à données comparables, à 39,3 millions d'euros. Le segment Données & Vidéo Professionnelle, qui représente 14% du chiffre d'affaires du groupe, a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 19,6%, pour atteindre 43 millions d'euros.

Le Haut débit fixe - 6% du chiffres d'affaires - a enregistré des revenus en baisse de 3,3%, à 19,9 millions d'euros.

"Toutefois, les trimestres à venir bénéficieront d'une base de comparaison plus favorable dans les Services aux gouvernements et les Données & Vidéo Professionnelle, de la contribution de capacité incrémentale et de la montée en puissance du haut débit fixe en Afrique", a indiqué Rodolphe Belmer.

Eutelsat a en outre confirmé que les investissements cash seraient maintenus à un niveau de 400 millions d'euros par an en moyenne pour la période allant de juillet 2019 à juin 2022. Eutelsat a par ailleurs confirmé son objectif de cash-flow libre discrétionnaire, à environ 500 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022. Le groupe a réaffirmé sa volonté de proposer d'exercice en exercice un dividende stable ou en progression.

Eutelsat a précisé que ces objectifs étaient basés sur un plan de déploiement nominal, établi sous réserve des résultats des enquêtes en cours visant à évaluer l'impact de l'incident signalé la semaine dernière sur le satellite Eutelsat 5 West B. Ce plan pourrait, le cas échéant, être "mécaniquement ajusté".

Lancé le 9 octobre dernier, Eutelsat 5 West B doit remplacer le satellite Eutelsat 5 West A, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros au cours de l'exercice décalé 2018-2019.

"Eutelsat 5 West B est entièrement assuré contre l'éventualité d'un sinistre par une assurance dite 'lancement plus un an' à hauteur de 173 millions d'euros", a précisé Eutelsat mercredi.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUTELSAT:

http://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/informations-financieres.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire