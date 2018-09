Eutelsat Communications : , une ambition mise en lumière par une nouvelle vidéo groupe

Evoluant dans un secteur en mouvement perpétuel, Eutelsat a fait porter sa réflexion sur ce que le groupe apporte d'essentiel à chacun d'entre nous : se connecter au monde, aujourd'hui et demain.

L'art de la connectivité est donc placé au cœur du nouveau message groupe d'Eutelsat. L'entreprise valorise la capacité de ses signaux satellitaires à se mettre à la portée de tous, à informer, divertir et enrichir la vie de chacun, où qu'il se trouve, depuis les zones urbaines les plus denses aux régions les plus reculées de la planète. Cette promesse est rendue possible grâce au savoir-faire unique d'Eutelsat, qui s'appuie sur une technologie de pointe, ouvrant la voie à de nouvelles formes de communication.

La nouvelle vidéo, créée en collaboration avec l'agence de production Les Gens Bien, permet à Eutelsat de porter une voix singulière, en développant une approche visuelle forte et originale. Le ballet de lumières se réfléchissant sur les miroirs symbolise les signaux diffusés par les satellites d'Eutelsat. Sur une note plus allégorique, les faisceaux lumineux, se déplaçant de manière fluide et harmonieuse, tracent un avenir brillant, à l'image de l'ambition d'Eutelsat.