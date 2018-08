Eutelsat : a cédé sa participation dans un satellite

09/08/2018 | 17:53

Eutelsat annonce ce jeudi avoir vendu la part qu'il détenait dans le satellite Eutelsat 25B à son copropriétaire, Es'hailSat, moyennant 135 millions d'euros.



Selon le groupe, cette participation lui avait apporté un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 millions d'euros durant l'exercice fiscal 2018.



'La cession de cet actif non-stratégique par Eutelsat s'inscrit dans sa stratégie d'optimisation de son portefeuille d'activités, conformément à une politique plus générale visant à maximiser la génération de trésorerie. Elle n'a aucun impact sur l'objectif de chiffre d'affaires d'Eutelsat, exprimé à périmètre constant, et sera absorbée dans l'objectif de marge d'EBITDA', précise Eutelsat.





