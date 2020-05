Eutelsat : baisse de 4,4% du CA au 3ème trimestre

14/05/2020 | 18:08

Le chiffre d'affaires ressort à 322,0 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 4,4%. Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) est en baisse de 0,5% sur une base publiée et de 1,6% sur une base comparable.



Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2019-20 s'établit à 958,7 millions d'euros, en baisse de 3,6% sur une base publiée. Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) est en baisse de 2,6% sur une base publiée et de 3,8% sur une base comparable



Le carnet de commandes6 s'établit à 4,2 milliards d'euros au 31 mars 2020 contre 4,3 milliards d'euros à fin décembre 2019 et 4,4 milliards d'euros un an plus tôt.



Les perspectives financières sont confirmées. ' Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles est attendu à environ 1 250 millions d'euros et nous continuerons de viser, à moyen terme, un ratio d'endettement net sur EBITDA d'environ 3x ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.