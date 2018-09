Eutelsat : choisi par Orange Slovensko pour son offre TV

14/09/2018 | 11:21

Eutelsat Communications annonce avoir signé avec Orange Slovensko un contrat pluriannuel, qui doit permettre à l'opérateur slovaque d'élargir son offre de télévision payante par satellite et de couvrir l'ensemble du territoire national.



D'après ce contrat, 38 chaînes, dont une majorité en HD, seront diffusées via une nouvelle plateforme. Celle-ci se déclinera en trois grandes offres (avec des options thématiques et premium), pour un coût mensuel démarrant à six euros. Le nouveau service comprend notamment la distribution exclusive des chaînes Orange Sports (qui diffusent notamment les matchs de la Ligue des Champions pour les trois prochaines saisons).



'Ce contrat démontre la capacité des satellites à couvrir des audiences variées à travers un territoire donné, tout comme la force de la couverture d'EUTELSAT 16A en Europe centrale. Nous nous réjouissons de continuer notre collaboration avec Orange Slovensko à mesure que leur offre évolue afin de garantir aux téléspectateurs à travers tout le pays un contenu de la meilleure qualité possible', déclare Michel Azibert, directeur commercial et du développement d'Eutelsat.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.