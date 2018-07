Eutelsat : contrat avec l'ukrainien MGU

31/07/2018 | 12:17

Eutelsat Communications annonce ce mardi avoir signé un contrat pluriannuel, portant sur plusieurs répéteurs, avec Media Group Ukraine (MGU) pour des services de diffusion vidéo sur son satellite Eutelsat 9B.



En utilisant son faisceau régional conçu spécialement pour desservir le marché ukrainien, MGU diffusera 'Xtra TV', l'un des principaux bouquets de télévision payante de ce pays, composé de plus de soixante chaines dont 19 en HD, et décliné en huit packs thématiques.



'Ce contrat consolide par ailleurs nettement la place d'Eutelsat 9B dans cet important paysage audiovisuel', met en avant Michel Azibert, le directeur commercial et du développement de l'opérateur de satellites.



