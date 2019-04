Eutelsat : la crainte d'un nouveau 'warning' pèse lourd

10/04/2019 | 17:23

L'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, l'action de l'opérateur satellitaire français Eutelsat Communications perd plus de 3% de sa valeur à la Bourse de Paris sur une note de broker défavorable. Ce titre, qui au printemps 2015 avait touché les 32 euros, est aujourd'hui retombé sur les 15 euros, et même un peu au-dessous, pour la première fois depuis début 2007.



Voilà trois ans maintenant que le groupe ne parvient pas à se remettre d'un 'warning' retentissant qui a été suivi de bien d'autres. En cause, très schématiquement : l'accroissement de la concurrence des technologies de haut débit terrestre, notamment la fibre optique, pour les opérateurs satellitaires.



Au premier semestre 2018/2019, soit à fin décembre dernier, les ventes d'Eutelsat se contractaient toujours (- 4,4%), même en ne retenant que les 'activités opérationnelles à périmètre et taux constants' (- 2,4%). Idem pour le carnet de commandes (- 2,9%). Quoique très élevée dans l'absolu, la marge d'EBITDA s'est tassée de 60 points de base en revenant de 79,4 à 78,8%.



Que se passe-t-il aujourd'hui en Bourse ? Dans une note publiée hier et titrée 'Préparez-vous à une nouvelle réduction de ses prévisions par Eutelsat', les analystes de Deutsche Bank estiment que la séquence de 'warnings' va continuer.



Initialement, Eutelsat tablait, sur l'ensemble de 2018/2019, sur un CA en légère croissance, avant de changer d'avis et de viser qu'un chiffre 'globalement stable'. Or 'nous sommes d'avis qu'ils (Eutelsat) n'y parviendront pas et qu'ils devront aussi renoncer au retour de la croissance pour l'heure prévu en 2019/2020', assène Deutsche, puisque 'le troisième trimestre de l'exercice est la période à partir de laquelle ces prévisions vont apparaître irréalistes'.



Et les spécialistes d'abaisser leurs prévisions relatives aux divisions Données fixes, mais aussi à la Vidéo, métier dominant dont la situation devrait en outre 'empirer l'année prochaine'. Seule la Connectivité mobile, qui ne représente que 7% du CA, devrait progresser.



'Si l'action est revenue à ses plus bas niveaux, il n'en reste pas moins que le consensus devra s'ajuster à des prévisions abaissées', pronostique la note de 'Deutsche'. Bref, le conseil de vendre l'action Eutelsat est confirmé, l'objectif de cours étant écrêté de 13 à 12,5 euros. Soit un potentiel de baisse de plus de 15% par rapport aux cours actuels.



A suivre sur l'agenda d'Eutelsat : le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2018/2019, le 14 mai prochain.



EG



