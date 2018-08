Eutelsat : recul de 17% du résultat net annuel

01/08/2018 | 08:14

Eutelsat Communication dévoile un résultat net attribuable au groupe en repli de 17,5% à 290,1 millions d'euros au titre de son exercice 2017-18, et une marge d'EBITDA à 76,9% à taux de change constant (76,5% sur la base du publié), contre 76,7% l'an dernier.



Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites ressort à 1.407,9 millions d'euros, soit un repli de 4,7% en données publies et une baisse de 1,9% à périmètre et taux de change constants. Le carnet de commandes équivaut à 3,2 fois ce chiffre d'affaires.



Le conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 1,27 euro par action en croissance de 5%. L'ensemble des objectifs financiers sont confirmés ou améliorés pour l'exercice 2018-19 et les suivants.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.