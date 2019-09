Eutelsat : retrait de la coalition sur la bande C

03/09/2019 | 12:57

Eutelsat annonce son retrait de la coalition sur la bande C (C-Band Alliance ou CBA), retrait qui a été officiellement notifié aux membres de la CBA, et déclare souhaiter 'prendre part directement et activement aux discussions sur la réaffectation de la bande C'.



'Le CBA est une organisation chargée de compenser et réaffecter du spectre en bande C afin de rendre une partie de cette bande disponible pour le développement des services 5G aux États-Unis', rappelle l'opérateur de satellites.



