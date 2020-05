Eutelsat signe un contrat pluriannuel dans la vidéo avec Travel Africa Network

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé vendredi que sa constellation HOTBIRD a été sélectionnée par Travel Africa Network pour la diffusion de sa première chaîne de télévision africaine de voyages en haut définition.

"La signature de cet accord pluriannuel permettra à Travel Africa Network de diffuser partout en Europe et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) un éventail de programmes de grande qualité portant sur la gastronomie, la culture, les plus belles destinations de voyage et de séjour et les documentaires consacrés au voyage sur le continent africain", a indiqué Eutelsat dans un communiqué.

La valeur de ce contrat n'a pas été communiquée, mais l'action Eutelsat progresse de 3,7%, à 9,11 euros, après cette annonce.

Les satellites de la flotte HOTBIRD d'Eutelsat forment l'un des plus grands ensembles de télédiffusion de la région Europe Afrique et Moyen-Orient, desservant plus de 135 millions de foyers. Sa position orbitale, 13deg Est, offre la possibilité à des populations vivant souvent en dehors de leur pays d'origine de recevoir leurs chaînes nationales, et ainsi de conserver un lien culturel avec celui-ci.

