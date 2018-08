Eutelsat : soutenu par une note de broker

20/08/2018 | 14:53

Eutelsat s'adjuge 2,7% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris (+0,7% sur le CAC40), à la faveur de propos positifs de Morgan Stanley, qui relève son objectif de cours de 20 à 21,5 euros, tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne'.



En résumé de sa note de recherche, l'intermédiaire financier estime que l'opérateur français de satellites a atteint un 'point de bascule', et que la croissance de son chiffre d'affaires s'apprête à reprendre en 2019.



