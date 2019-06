FRANSAT : 10 ans de nouveautés pour le plus grand plaisir de tous les téléspectateurs français !

Paris, le 19 juin 2019 - Lancé le 19 juin 2009 par le Groupe Eutelsat, le bouquet TV par satellite FRANSAT célèbre aujourd'hui son dixième anniversaire et invite ceux qui comptent au quotidien, ses téléspectateurs et partenaires, à partager cet événement à travers des jeux-concours.

Coup de projecteur à cette occasion sur dix ans d'excellence technologique qui permettent à l'ensemble des foyers à l'écart des réseaux terrestres de bénéficier d'un panel de programmes et de services sans cesse enrichi.

Dix ans, ça se fête !

Deux millions : c'est aujourd'hui le nombre d'utilisateurs qui reçoivent FRANSAT et FRANSAT PRO* en France métropolitaine. Habitants de résidences principales individuelles et collectives, ou téléspectateurs ayant équipé leur résidence secondaire - ou encore leur camping-car ! - les profils qui composent la communauté FRANSAT sont variés… Tous ont néanmoins comme point commun d'avoir profité au fil des années de l'amélioration continue de la qualité et des contenus proposés par leur bouquet.

Pour les remercier de leur confiance et les associer à la célébration de ses dix ans, FRANSAT les convie à participer à un grand jeu-concours accessible sur sa page Facebook jusqu'au 21 juin. A la clé pour les gagnants, une télévision LG 4K 55 pouces et un module TV,ainsi que des modules TV assortis d'un an d'abonnement aux offres payantes du bouquet.

Les distributeurs et revendeurs partenaires de FRANSAT peuvent quant à eux tenter leur chance pour remporter des lots à la hauteur de leur engagement et de leur fidélité en se rendant sur la page www.fransat.fr/revendeurs.

Dix ans d'excellence technologique

Au-delà de sa dimension festive, cet anniversaire met en lumière la capacité d'une équipe passionnée, celle des experts FRANSAT et plus largement du Groupe Eutelsat, à accompagner et le plus souvent anticiper les grandes mutations audiovisuelles à l'œuvre actuellement.

Retour sur les faits les plus distinctifs de ces dix premières années, qui ont vu FRANSAT se transformer en bouquet de télévision par satellite complet, interactif et connecté :

Une offre de plus en plus vaste

Le 19 juin 2009, FRANSAT commence à diffuser dans toute la France 18 chaînes gratuites de la TNT, accessibles à l'époque via quatre modèles de décodeurs.

Chemin faisant, le bouquet gratuit va s'élargir avec les chaînes TNT gratuites nationales aujourd'hui au nombre de 27, complétées par les 24 offres régionales de France 3 et une dizaine de chaînes thématiques et locales supplémentaires.

En 2013, le premier « pack » de chaînes thématiques disponibles à la carte arrive sur le bouquet avec beIN SPORTS bientôt suivi par de nouvelles options payantes : OCS, Jeunesse, Musique, Famille, RMC Sport, SFR Ciné-Séries et Divertissement, pour répondre à toutes les envies.

Dix ans plus tard, 120 chaînes au total et 60 radios sont proposées à tous, partout en France, et adossées à des services interactifs et connectés tels que le Replay, et le nombre de décodeurs compatibles FRANSAT s'élève désormais à une cinquantaine de modèles différents !

Des technologies pionnières

Il y a six ans, grâce à la signature d'un accord avec SAMSUNG et NEOTION, FRANSAT lance en exclusivité le premier parc de téléviseurs avec tuner satellite intégré et un module adapté. Cette solution innovante et facile à installer devient rapidement une alternative prisée aux décodeurs externes.

Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de nouveaux modèles TV de toutes les grandes marques TV qui sont certifiés par FRANSAT, permettant aux utilisateurs d'opter pour le mode de réception qui leur convient le mieux.

Premier sur la diffusion en qualité HD

Fin 2012, FRANSAT se positionne comme le pionnier de la diffusion HD, en proposant dès leur apparition les six nouvelles chaînes de la TNT HD à tous ses téléspectateurs, où qu'ils soient en France et sans délai, avant tous les autres opérateurs.

Le souhait de transmettre la meilleure qualité d'image à tous dès qu'elle est disponible donne lieu fin 2015 au passage anticipé au tout HD de l'ensemble des chaînes de la TNT, six mois avant la date officielle prévue.

En avance sur la démocratisation de l'Ultra HD

C'est au printemps 2014 que FRANSAT Ultra HD, la première chaîne de démonstration en 4K destinée au grand public, fait sa place sur le bouquet avec France Télévisions pour la retransmission du Tournoi de Roland Garros dans ce nouveau format. A partir de 2015, elle sera l'écrin de nombreuses diffusions événementielles en partenariat avec de grandes chaînes telles que France Télévisions, Arte ou TF1.

Depuis le 7 juin 2019, un nouvel accord avec TF1 4K permet à tous les foyers FRANSAT équipés d'un téléviseur compatible et d'un module TV, de vivre la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019TM en Ultra HD. L'opération se renouvellera au mois de septembre lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019.

Dix ans à peine que FRANSAT capte l'air du temps pour le mettre à disposition de tous les foyers français… et le meilleur est encore à venir !

* FRANSAT PRO est la solution pour recevoir la TNT HD par satellite en collectivités et habitat collectif partout en France