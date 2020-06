Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 16 juin (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * SODEXO - Citigroup dégrade sa recommandation à "neutre" contre "achat" et abaisse l'objectif de cours à 70 euros contre 93 euros. * ELIOR - Citigroup relève sa recommandation à "achat" contre "neutre" et remonte l'objectif de cours à 7,8 euros contre 6 euros. * SES - Deutsche Bank reprend son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 11 euros. * EUTELSAT - Deutsche Bank reprend son suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 14 euros. * VALEO - Citigroup relève l'objectif de cours à 19 euros contre 12 euros. * SOITEC - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 84 euros contre 74 euros. (Service Marchés)