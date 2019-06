TF1 4K de retour sur FRANSAT : vivez le meilleur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en Ultra HD !

Paris, le 6 juin 2019 - Dès le 7 juin et pendant toute la durée de la compétition, le bouquet TV par satellite FRANSAT accueille à nouveau la chaîne TF1 4K pour rendre accessible partout en France métropolitaine et en Ultra HD l'événement sportif de l'été.

Rendez-vous le vendredi 7 juin à 21h sur le canal 446 du bouquet FRANSAT pour suivre en direct et en Ultra HD sur TF1 4K le match d'ouverture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019TM, le très attendu France - République de Corée. Le plaisir d'être transporté au cœur de la compétition durera jusqu'au 7 juillet, grâce à la retransmission des plus belles rencontres dans la meilleure qualité d'image actuelle.

Pour regarder TF1 4K

Pour les téléspectateurs équipés Ultra HD, TF1 4K est disponible dès le 7 juin à 21h auprès des foyers FRANSAT abonnés à une des offres thématiques du bouquet ainsi qu'auprès des foyers nouvellement équipés du module TV de dernière génération FRANSAT(1) sur simple activation(2) dans leur espace client FRANSAT.

Toujours plus d'Ultra HD sur FRANSAT

Le retour de TF1 4K sur FRANSAT, un an après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2018TM, et à quelques jours des 10 ans du bouquet par satellite, concrétise une nouvelle fois l'ambition de l'opérateur de faire bénéficier au plus grand nombre de programmes exceptionnels en Ultra HD.

A ce titre, FRANSAT diffusera également la chaîne TF1 4K à l'occasion de l'autre événement sportif incontournable de l'année, la Coupe du Monde de Rugby 2019TM, qui sera retransmise dans son intégralité en Ultra HD sur les antennes du groupe TF1 du 20 septembre au 2 novembre 2019.

(1) Pour plus de détails sur les équipements compatibles : https://www.fransat.fr/module-tv/

(2) L'activation sera disponible dans l'espace client FRANSAT à partir du 7 juin 2019.

A propos de FRANSAT:

Créé en 2009, FRANSAT est l'opérateur de la TNT gratuite par satellite en France. Il s'agit d'une solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité gratuite par satellite les 27 chaînes de la TNT HD, les 24 offres régionales de France 3 en HD, des chaînes locales et thématiques supplémentaires, des radios et des services de TV connectée, le tout sans abonnement. Les équipements de réception FRANSAT permettent également d'accéder aux packs thématiques optionnels suivants : Sport (chaînes beIN SPORTS et RMC Sport), Cinéma (chaînes OCS et Altice Studio), Musique (chaîne Melody), Famille (chaînes thématiques du groupe MEDIAWAN réunies sous la marque BiS.TV) Jeunesse (5 chaînes enfants) et Divertissement (SFR Divertissement).

Filiale à 100% d'Eutelsat, FRANSAT a la mission d'exploiter et d'offrir des services de diffusion de télévision numérique en France sur les satellites d'Eutelsat.FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 5 West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus d'informations, www.fransat.fr