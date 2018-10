EUTELSAT : Goldman Sachs passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et son objectif de cours de 20,5 euros à 26 euros sur Eutelsat. Le bureau d’études explique que l’action de l’opérateur de satellites et celle de son concurrent SES ont fait l’expérience d’une forte volatilité ces dernières années en raison d’une détérioration de la visibilité sur les résultats.Il attribue celle-ci à la baisse de l'activité vidéo et à une contribution plus importante des secteurs " données ", qui sont intrinsèquement plus opaques.Chez Eutelsat, l'analyste apprécie la stratégie de protection de la rémunération des actionnaires et la réduction de l'endettement. Le broker s'attend à ce que l'opérateur de satellite parvienne à stabiliser ses revenus, avec des investissements toujours en baisse et la réalisation de nouvelles économies. Ce qui se traduirait par la poursuite de la croissance du free cash flow. Il juge également que les multiples de valorisation ne sont pas exigeants, en particulier le rendement du free cash flow, qui ressort à 8,6% pour 2019, à comparer avec une moyenne de 4,7% pour le secteur.Goldman Sachs précise avoir modifié sa méthode de valorisation pour le secteur, adoptant désormais celle de la somme des parties. Ce changement de méthodologie a pour but d'intégrer dans l'évaluation des sociétés, la valeur de la Bande C. Certaines fréquences de la Bande C, qui sont détenues par les opérateurs de satellites, pourraient être mises aux enchères aux Etats-Unis, où elles seraient utilisées pour la 5G. Le prix obtenu pourrait représenter 1,1 euro par action Eutelsat, précise l'intermédiaire.