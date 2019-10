EVADIX : Rapport Financier Semestriel 2019 0 08/10/2019 | 15:13 Envoyer par e-mail :

Rapport financier semestriel 2019 EVADIX SA 160/4 Rue de Namur 1400 Nivelles, Belgique info@evadix.be www.evadix.be 1 Sommaire Synthèse des chiffres du semestre

Structure & Gouvernance

Commentaires sur les chiffres du semestre

Rapport Financier Comptes Statutaires Règles d'évaluation 2 Synthèse des chiffres du semestre Résultats semestriels 2019 Chiffres d'affaires : 0,00 euros EBITDA1: - 94.749,24 euros Résultat de l'exercice : - 94.483,70 euros Capitaux propres : 44.480,28 euros(soit 0,01 euros par action) Compte de Résultats Consolidé (en 000 d'euros) 1ersemestre 1ersemestre Exercice couvrant la période du 01/01 - 30/06/2018 01/01 - 30/06/2019 Montant des ventes et prestations 0,00 0,00 EBITDA1 -65,41 -94,75 Amortissements et réduction de valeur 0,00 0,00 Provisions pour risques et charges 0,00 0,00 Résultat non récurrent 0,00 0,00 Résultat d'exploitation -65,41 -94,75 Résultat financier 13,77 0,27 Résultat avant impôts -51,64 -94,48 Impôts et impôts différés -0,01 -0,00 Résultat de l'exercice -51,65 -94,48 Résultat à affecter -8.135,23 -177,81 Par Action (en euros) Résultat à affecter (par action) -2,71 -0,06 Ces chiffres n'ont pas fait l'objet d'une revue par le commissaire réviseur de la société. EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et provisions 3 Structure et Gouvernance Evadix SA Chiffres clés 1ersemestre 2018 Rue de Namur 160/4 Chiffre d'affaires 0€ 1400 Nivelles EBITDA - 94.749,24 € BE 0467 731 030 Résultat net - 94.483,70 € RPM Nivelles Fonds propres : 44.480,28 euros Conseil d'Administration AgroPellets SPRL Président - Administrateur indépendant Représentée par Jean-François GOSSE Pascal LEURQUIN Administrateur délégué The Next Limit SPRL Administrateur indépendant Représentée par Didier DE CONINCK Crina IFTIMIA Administrateur non-exécutif Comité d'audit AgroPellets SPRL Président Représentée par Jean-François GOSSE The Next Limit SPRL Membre Représentée par Didier DE CONINCK Pascal LEURQUIN Invité permanent Commissaire RSM Réviseurs d'entreprises représenté par Bernard de GRAND RY, Céline ARNAUD Situation au 30 juin 2019 4 Déclaration de transparence Mise à jour de l'information en date du 30/06/2018 Déclaration de participation importante conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes Le dénominateur du capital de la société est de 3.003.525 titres auquel sont attachés autant de droits de vote. A la suite d'opérations de rachat d'actions réalisées par Monsieur Pascal Leurquin, les participations des trois actionnaires co-signataires de la notification sont réparties comme suit : Détenteur de droit Nombre de droits Nombre de droits de Pourcentage de droits de vote de vote déclarés vote actuel de vote actuel dans la notification précédente Pascal Leurquin 1.102.016 1.929.286 64,23% Dominique Alleman 408.805 0 0% Roger Malchair 320.100 0 0% Total 1.929.286 64,23% 5 Communiqué diffusé le 07.03.2011 Dernière mise à jour de l'information le 30.06.2018 Notification dans le cadre de l'article 74 de la loi du 1er avril 2007 Dénomination de l'émetteur des titres avec droit de vote détenus: EVADIX SA Numéro d'identification:0467-731-030 Identité du déclarant (personne physique): Pascal LEURQUIN Chaîne de contrôle: EVADIX SA > Pascal LEURQUIN Situation au 30 juin 2018 Nombre et pourcentage de titres avec droit de vote détenus par le déclarant: Nombre de titres avec droit de vote détenus : 1.929.286 Pourcentage : 64,23% Evolution depuis le 23 avril 2018 Acquisition de 827.270 titres par diverses opérations réalisées au cours de la période du 16/05/2018 au 30/06/2018. Notification adressée à la FSMA et publiée sur le site web de l'émetteur (www.evadix.com - rubrique Investisseurs) en date du 13 juillet 2018. 6 Commentaires sur les résultats semestriels 2019 Les informations contenues dans le présent rapport financier semestriel établissent la photographie de la situation de la société Evadix Sa au 30 juin 2019. La société Evadix Sa clôture cette période avec un résultat de l'exercice négatif de 94.483,70 euros. Cela correspond aux frais de fonctionnement. Dans l'attente du développement de nouvelles activités la société n'a pas réalisé d'autre chiffre d'affaires. Des développements immobiliers pourraient être envisagés mais la société ne dispose pas actuellement des moyens financiers nécessaires. 7 Comptes statutaires EVADIX SA 160/4 Rue de Namur 1400 Nivelles, Belgique info@evadix.be www.evadix.be 8 EVADIX SA COMPTES AU FORMAT BNB EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS COMPTES ANNUELS EN EUROS Relatifs à l'exercice couvrant la période du 1/01/2019 au 30/06/2019 Exercice précédent du 1/01/2018 au 30/06/2018 9 10 11 12 Règles d'évaluation Règles d'évaluation sont similaires à celles de 2018. 13 La Sté Evadix SA a publié ce contenu, le 08 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

