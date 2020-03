Everbridge : lance le logiciel COVID-19 Shield ainsi que des modèles à déploiement rapide pour assurer la protection des personnes et la continuité des opérations pendant la pandémie

Le logiciel COVID-19 Shield, 100 % clé en main, vise à minimiser les perturbations causées par le coronavirus grâce à des flux de données spécialement conçus pour cette pandémie, des modèles à déploiement rapide et des modules intégrés

Everbridge Inc. (NASDAQ : EVBG), le chef de file mondial en gestion d’événements critiques (CEM), a annoncé aujourd’hui avoir lancé COVID-19 Shield, un nouvel ensemble de solutions de protection contre le coronavirus, conçues pour assurer la sécurité des employés et des clients, poursuivre les opérations commerciales, protéger les chaînes d’approvisionnement et réduire les coûts et les obligations dus à la pandémie mondiale de Covid-19. S’appuyant sur ses 18 années d’expérience en matière de gestion de crise, les formules conçues sur mesure par Everbridge vont réduire l’impact du coronavirus en tirant parti de la plateforme CEM de pointe de la société, utilisée par plus de 5 000 entreprises dans le monde, pour aider les organisations à identifier les risques qu’elles courent, à protéger leur personnel et à gérer les interruptions de leurs activités et de leur chaîne d’approvisionnement. En raison de la propagation rapide de l’épidémie, Everbridge propose une formule à déploiement rapide pour les gouvernements, les entreprises et les organismes de santé pour leur permettre de mettre en place les solutions COVID-19 Shield en moins de 48 heures.

Everbridge COVID-19 Shield visually correlates an organization’s people, facilities, assets, and supply chain routes with the latest intelligence on the impact of the virus. (Graphic: Business Wire)

COVID-19 Shield propose trois nouvelles solutions prêtes à l’emploi pour aider les organisations. Les offres individuelles comprennent Know Your Risks (Connaître vos risques), avec des alertes sur le Covid-19 en fonction de la situation géographique des installations d’une organisation. Cette solution propose des rapports sur la situation actuelle due à la pandémie. Ceux-ci sont élaborés à partir de la plus grande base de données vérifiées au monde sur les risques, ainsi que de l’analyse par apprentissage automatique de plus de 22 000 sources de données provenant de plus de 175 pays, puis validés par une équipe d’analystes qui surveille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les sources locales vérifiées. Ces renseignements en temps réel comprennent des statistiques sur les cas de Covid-19, les avis aux voyageurs, les avis de fermetures ainsi que les impacts sur la chaîne d’approvisionnement, toutes ces informations étant automatiquement associées aux personnes et aux biens affectés au sein d’une entreprise.

Ensuite, COVID-19 Shield offre Protect Your People (Protéger votre personnel) pour vous permettre de gérer les plans d’intervention critiques et d’automatiser les communications avec les personnes touchées, les intervenants, les dirigeants et autres acteurs. Protect Your People associe un flux de données spécialisé, conçu par Everbridge, sur les cas de coronavirus avec le dernier lieu visité et la localisation prévue de chaque employé, afin d’aider les entreprises à mieux comprendre les risques pour leur organisation et à prendre les mesures appropriées. Cette solution propose des modèles de communiqués prêts à l’emploi, adaptés à la situation actuelle, comme des conseils sanitaires, des avis sur les interdictions de voyager, des directives sur le travail à domicile ainsi que des messages pour vérifier régulièrement que votre personnel se porte bien. Les organisations peuvent également définir des zones à haut risque et envoyer des instructions lorsque quelqu’un pénètre dans l’une de ces zones.

Enfin, COVID-19 Shield vous aide à protéger vos opérations et vos chaînes d’approvisionnement (Protect Your Operations and Supply Chains) en corrélant automatiquement les alertes sanitaires à la situation géographique de vos employés et de vos biens physiques, y compris de vos bureaux et de vos installations, de vos usines de production, de vos fournisseurs et des itinéraires empruntés par vos chaînes d’approvisionnement. Protect Your Operations identifie les impacts potentiels sur vos actifs et vos ressources de production, ainsi que sur vos fournisseurs et vos chaînes de distribution ; automatise le lancement de procédures opératoires standard pour résoudre rapidement les problèmes ; et génère des rapports en temps réel sur les principales tâches de remédiation et de reprise. En outre, cette solution réduit la responsabilité de l’entreprise en offrant des pistes d’audit complètes et en permettant d’établir des rapports une fois les mesures prises. En faisant économiser du temps et en offrant aux organisations un tableau plus complet sur lequel baser leur prise de décision, Protect Your Operations permet aux équipes de direction de minimiser les conséquences du coronavirus de manière plus proactive.

Les formules COVID-19 Shield donnent également accès au réseau privé de partage de données d’Everbridge, qui permet aux clients de partager des informations de manière publique ou privée. Une entreprise peut ainsi partager ses informations avec les agences gouvernementales locales et les établissements de santé afin d’obtenir plus de renseignements sur la situation au niveau local et donc mieux coordonner ses interventions.

« Garder une longueur d’avance sur le coronavirus : c’est un défi de taille pour les gouvernements, les entreprises et les systèmes de santé du monde entier, » a déclaré Claudia Dent, première vice-présidente du Marketing produit chez Everbridge. « Everbridge travaille avec des milliers d’organisations pour les aider à protéger leur personnel et leurs activités. En une semaine seulement, nos clients ont envoyé plus de 30 millions de messages sur le coronavirus grâce à notre plateforme, ce qui témoigne de la nécessité de disposer d’informations précises en temps réel lorsque la situation évolue rapidement. »

« Les organisations du monde entier ont découvert qu’elles avaient besoin en permanence d’informations et de connaissances pertinentes, susceptibles d’être utilisées et déployées rapidement pour protéger leur personnel, leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement des conséquences de cette pandémie, » a déclaré Rebecca Scorzato, notre partenaire au sein du premier cabinet de conseil spécialisé dans le domaine des risques, Control Risks. « Leader de la gestion d’événements critiques depuis près de 20 ans, Everbridge se trouve dans une position privilégiée pour répondre à ce besoin et offrir des informations très pertinentes permettant d’aider à mieux comprendre et à minimiser les impacts de cette pandémie. »

Au cours des dernières semaines, Everbridge a lancé une série d’actions pour participer à la lutte contre le Covid-19, notamment en fournissant des mises à jour quotidiennes sur sa plateforme de préparation au coronavirus, le Coronavirus Preparedness Hub, en tirant parti de ses précédentes collaborations dans le cadre d’urgences médicales massives pour produire des kits de préparation, en organisant des webinaires avec des experts spécialisés dans la préparation aux pandémies, ainsi qu’en travaillant avec ses clients pour s’assurer que les mesures adéquates sont prêtes à être déployées, au vu de l’activité accrue liée au coronavirus.

Everbridge a mis à profit sa grande expérience mondiale de la gestion des événements critiques pour rassembler les ressources sur le coronavirus. Sa plateforme CEM est au service des principales entreprises du classement Fortune 500 et de multiples villes, États et pays tout entiers, touchant ainsi plus de 550 millions de personnes dans le monde. Everbridge a été choisi par huit pays ainsi que par plusieurs États d’Inde et des États-Unis pour protéger leurs populations.

À propos d'Everbridge

Everbridge Inc. (NASDAQ : EVBG) est une société internationale de solutions informatiques pour entreprise qui fournit des applications logicielles permettant d’automatiser et d’accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin d’assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités de l’entreprise. Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu’un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu’une panne informatique, une cyberattaque ou autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d’approvisionnement, plus de 5 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer de manière rapide et fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d’apporter une aide, automatiser l’exécution de processus de communications prédéfinis par le biais de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l’avancement de l’exécution des plans d’urgence. La plateforme de la Société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et couvre plus de 550 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, dont l’intégralité des abonnés mobiles en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans un certain nombre des plus grands États d’Inde. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l’entreprise proposées par la société figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ et Secure Messaging. Everbridge travaille avec 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 9 des 10 premières banques d’investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d’Amérique du Nord, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux, 7 des 10 plus grands constructeurs automobiles, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 9 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis, et 6 des 10 plus grandes entreprises technologiques mondiales. Everbridge est basé à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abu Dhabi, Pékin, Bangalore, Calcutta, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilburg. Pour plus d’informations, visitez le site www.everbridge.com, lisez notre blog et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « règle refuge » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans restriction, des déclarations concernant les opportunités et tendances de croissance anticipées de nos applications de communications critiques et de sécurité des entreprises ainsi que de nos activités en général, nos opportunités de marché, nos attentes relatives aux ventes de nos produits, notre objectif de maintien de notre leadership sur les marchés et d’extension des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence pour gagner des parts de marché, ainsi que l’impact anticipé sur nos résultats financiers. Ces déclarations prospectives sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des attentes, estimations, prévisions et projections actuelles ainsi que sur les convictions et les hypothèses de la direction. Des mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « devrait », « penser », « cibler », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « peut », « pourra », « pourrait », « avoir l’intention », les variantes négatives ou autres variantes de ces termes, ainsi que des mots ou expressions similaires, sont destinés à vous permettre d’identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nos résultats réels pourraient différer matériellement de ceux qu’indiquent ou qu’impliquent les déclarations prospectives en raison de certains facteurs, y compris, mais sans limitation aucune : la capacité de nos produits et services à fournir les résultats escomptés et à satisfaire les attentes de nos clients ; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les actifs que nous pourrions acquérir ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à maintenir et accroître les ventes à nos clients actuels ; notre capacité à accroître les ventes de notre application Mass Notification et/ou notre capacité à accroître les ventes de nos autres applications ; l’évolution du marché vis-à-vis des communications critiques ciblées et pertinentes dans le contexte considéré, ou de la réglementation associée ; nos estimations des opportunités de marché et les prévisions en matière de croissance du marché pourraient s’avérer erronées ; notre rentabilité n’a pas été constante par le passé et il se peut que nous ne puissions pas l’assurer ou la maintenir à l’avenir ; la lenteur et le caractère imprévisible des cycles de ventes relatifs aux nouveaux clients ; la nature de notre activité nous expose à des risques inhérents de responsabilité civile ; notre capacité à attirer, intégrer et retenir du personnel qualifié ; notre capacité à entretenir des relations fructueuses avec nos partenaires de distribution et nos partenaires technologiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; notre capacité à faire face aux pressions concurrentielles ; notre responsabilité potentielle liée à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; et les autres risques détaillés dans les documents concernant nos facteurs de risque déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), qui incluent, mais ne se limitent pas, à notre rapport annuel sur formulaire 10-K relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 28 février 2020. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions à la date de celui-ci. Everbridge se dégage de toute obligation de mises à jour ou de révision de toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs événements ou autre. On ne saurait se fier à ces déclarations prospectives comme si elles représentaient le point de vue de notre société à toute date postérieure au présent communiqué de presse.

