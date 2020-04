Everbridge : noue un partenariat avec l'Armée américaine pour réduire l'impact du COVID-19 sur plus de 400 sites militaires dans 70 pays

L’Armée américaine utilise le système JARVISS (Joint Analytic Real-Time Virtual Information Sharing System), alimenté par Everbridge, pour protéger son personnel et ses installations de l’impact de la pandémie de coronavirus

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), le leader mondial de la gestion des événements critiques (CEM – critical event management), a annoncé aujourd’hui que JARVISS, le système d’entreprise de l’Armée américaine offrant une visibilité des menaces et alimenté par le Risk Intelligence Monitoring Center d’Everbridge, a été déployé pour évaluer et faire face aux répercussions de l’épidémie de COVID-19 sur le personnel, les centres et les installations de l'Armée, ainsi que sur les événements spéciaux hors site. Le système JARVISS (Joint Analytic Real-Time Virtual Information Sharing System) est axé principalement sur l’antiterrorisme et d’autres menaces à la sécurité – comme un tireur actif ou une catastrophe naturelle – susceptibles d'affecter les opérations du Département de la défense (DD). Du fait de l’épidémie de COVID-19 et de la propagation rapide du virus, JARVISS fournit un soutien précieux pour analyser en continu la menace liée à la pandémie, donnant à l’Armée un aperçu des répercussions sur les opérations du DD à l’échelle mondiale.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200420005810/fr/

Everbridge Partners with U.S. Army to Mitigate Impact of COVID-19 Across Over 400 Military Locations in 70 Countries (Photo: Business Wire)

En réponse à la crise du coronavirus, JARVISS utilise les nouvelles couches de données et le nouveau logiciel d’Everbridge sur le COVID-19 pour obtenir des renseignements exploitables et pour créer des rapports. La plateforme accède à plus de 1 400 modules de connaissance situationnelle à travers le monde, ainsi qu’à des données provenant du flux du Risk Intelligence Monitoring Center d’Everbridge. Les analystes de l’Armée bénéficient d'une vision en temps réel de la manière dont le virus perturbe les infrastructures essentielles, dont des bases aux États-Unis et à l’étranger, des hôpitaux, des stations de recrutement, des unités opérationnelles de la Réserve et de la Garde nationale, des unités de police et de pompiers, et bien d’autres entités encore. L’Armée a collaboré avec Everbridge pour créer plus de 90 profils de risque afin de suivre les menaces pesant sur ces ressources. Un Tableau de bord des incidents personnalisé permet aux utilisateurs d’envoyer des alertes ciblées via l’appli mobile JARVISS, par SMS, par e-mail et par d’autres moyens.

Durant cette pandémie, JARVISS a fourni des informations cruciales au siège de la Garde nationale alors que du personnel est affecté et déployé pour appuyer les opérations de secours dans les 50 États, à Washington D.C. et dans les territoires des États-Unis. JARVISS fournit aux gestionnaires des mesures d'urgence, aux planificateurs d'urgence, au personnel médical et aux unités de protection de la Force de l’Armée les données dont ils ont besoin pour procéder à une coordination rapide avec le gouvernement local, les forces de l'ordre, les établissements de soins et d’autres agences.

La clé du succès de JARVISS vient d’un cadre opérationnel commun – une plateforme unifiée dans le cadre de laquelle des dirigeants expérimentés, des agents de l'antiterrorisme, du personnel de maintien de l'ordre et des gestionnaires des situations d'urgence identifient les menaces pertinentes découlant de la pandémie, identifient les ressources susceptibles d’être affectées et agissent afin d’éviter ou d’atténuer l’impact du virus sur leur personnel et leurs installations.

« Chez Everbridge, nous partageons un profond sentiment d'appréciation envers ceux qui assurent notre sécurité », a déclaré David Meredith, PDG d’Everbridge. « Nous nous sentons honorés d’alimenter JARVISS et de fournir à l’Armée américaine dans le monde entier les outils logiciels, les renseignements sur les menaces et les données permettant de protéger nos soldats et leurs familles d'innombrables menaces, dont l’actuelle épidémie de COVID-19. »

Après les fusillades qui ont lieu à Fort Hood et à Chattanooga, le Département de la défense a demandé à l’Armée de développer une solution pour mieux protéger le personnel militaire et les intérêts des États-Unis. Par conséquent, en 2018, JARVISS a reçu une Autorisation d'exploitation dans le cadre du Risk Management Framework (RMF) du DD. Avec l’aide d’Everbridge, JARVISS intègre aujourd’hui plus de 80 000 sources ouvertes – dont des sources provenant de réseaux sociaux, de médias d'information, de services municipaux locaux, d’entreprises commerciales et de gouvernements – pour produire un cadre mondial d’informations décisionnelles.

Everbridge a lancé une série d’actions pour lutter contre le coronavirus, incluant la fourniture de rapports quotidiens émanant de son Coronavirus Preparedness Hub. En réponse au COVID-19, la plateforme d’Everbridge a déjà délivré plus de 135 millions de communications spécifiques au coronavirus, elle a également lancé ses modèles de déploiement rapide du logiciel COVID-19 Shield pour protéger les individus et maintenir les opérations en pleine pandémie. La plateforme CEM d’Everbridge permet de toucher plus de 550 millions de personnes à travers le monde, elle dessert par ailleurs des sociétés de premier plan figurant au palmarès F500 ainsi que des villes, des États et des pays entiers. Everbridge a été sélectionné par huit pays, plusieurs États de l'Inde et de nombreux États américains pour protéger les populations. Le Département de la défense a récemment distingué Everbridge en lui décernant le prix Above and Beyond et le prestigieux prix Patriot.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d’entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises. Lors de menaces pour la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou d’autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 000 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la distribution sécurisée de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et permet de toucher plus de 550 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, dont l’intégralité des abonnés mobiles en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans un certain nombre des plus grands États de l'Inde. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l'entreprise proposées par la société figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ et Secure Messaging. Everbridge dessert 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 9 des 10 plus importantes banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux, 7 des 10 plus grands constructeurs automobiles au monde, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 9 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis et 6 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Everbridge est basée à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dabi, Pékin, Bangalore, Kolkata, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilbourg. Pour plus d'informations, visitez https://www.everbridge.com, lisez le blogue de la société ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

