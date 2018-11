Evergrande Health Industry : Faraday Future explore des options stratégiques 0 02/11/2018 | 00:08 Envoyer par e-mail :

1er novembre (Reuters) - Faraday Future, qui ambitionnait d'être le "Tesla chinois", a annoncé jeudi étudier des options stratégiques, deux jours après la démission de son co-fondateur Nick Sampson. Le concepteur de voitures électriques explique chercher à se renflouer et se dit "ouvert à des investisseurs du monde entier." Faraday est embourbé dans un conflit avec son principal actionnaire, le groupe chinois Evergrande Health Industry Group , après l'échec d'un projet d'investissement de deux milliards de dollars (1,75 milliard d'euros). Un tribunal d'arbitrage de Hong Kong a autorisé la semaine dernière la société à chercher des financements ailleurs qu'auprès de son actionnaire mais en les plafonnant à 500 millions de dollars dans l'immédiat. Faraday a réduit la semaine dernière les salaires de son personnel de 20% et annoncé des licenciements pour réduire ses coûts. La société, dirigée par l'entrepreneur Jia Yueting, fondateur du conglomérat technologique LeEco, a mandaté Stifel, Nicolaus & Co comme conseiller financier. (Soundarya J à Bangalore, Véronique Tison pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LTD 1.30% 10.92 252.26% TESLA 2.06% 344.28 8.34%