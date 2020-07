Evergreen : Avis de réunion valant avis de convocation

18 mai 2020

DIGIGRAM

Société anonyme au capital de 1.050.000 euros Siège social : 82/84 allée Galilée - Les Gémeaux

38330 Montbonnot-Saint-Martin 332 525 401 RCS Grenoble

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, sans la présence des actionnaires, au 6, Square de l'Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris, le 23 juin 2020 à 14 heures 30.

Avertissement - COVID-19

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir le 23 juin 2020 sont aménagées.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 23 juin 2020, sur décision du Conseil d'administration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2020 sur le site de la Sociétéwww.digigram.com(onglet Company, section Investors, rubrique Regulatory Information). Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2020 sur le site de la Sociétéwww.digigram.com(onglet Company, section Investors, rubrique

Regulatory Information). Notamment, jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée Générale, le

Conseil d'administration de la Société pourra préciser, le cas échéant les modalités définitives de participation à l'Assemblée Générale des actionnaires et/ou les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante :paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;

5. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce ;

6. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jérémie Weber, Président Directeur Général, au cours ou au titre de l'exercice 2019 ;

7. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

8. Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs ;

9. Ratification de la cooptation de Monsieur Samuel Moreau en qualité d'administrateur ;

10. Ratification de la cooptation de Madame Christine Vigneron en qualité d'administrateur ;

11. Nomination de Monsieur Frédéric Flipo en qualité d'administrateur ;

12. Nomination de Monsieur Jean-Michel Laty en qualité d'administrateur ;

13. Nomination de Madame Catherine Le Maux en qualité d'administrateur ;

14. Nomination de Monsieur Lionel Le Maux en qualité d'administrateur ;

15. Nomination de Monsieur Vincent Robert en qualité d'administrateur ;

16. Nomination de Madame Agnès Ruchaud en qualité d'administrateur ;

17. Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

18. Transfert du siège social de la Société ;

19. Changement de la dénomination sociale de la Société ;

20. Modification de l'article 7.1 des statuts (Capital social) ;

21. Modification des articles 7.2 (Capital social) et 15 des statuts (Conseil d'administration) ;

22. Modification de l'article 17 des statuts (Consultation écrite du Conseil d'administration) ;

23. Modification de l'article 27 des statuts (Droit de vote double) ;

24. Pouvoirs pour les formalités.

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des

Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux auquel est joint le rapport prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d'administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui font apparaître un résultat net déficitaire de 237.877 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, ainsi que des comptes consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d'administration, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui font apparaître un résultat net déficitaire de 25 milliers d'euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration et approuvant la proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice qui s'élève à un montant de 237.877 euros au compte « Report à nouveau » débiteur de 295.078 euros et qui s'élèvera en conséquence à un montant négatif de 532.955 euros. Conformément à la loi, l'Assemblée

Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements qui y sont décrits.

Cinquième résolution

Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant à la Section 7.5 du Rapport Financier Annuel comprenant notamment les informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux de la Société à raison de leur mandat social, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 II du Code de commerce, les informations mentionnées à l'article

L. 225-37-3 I du Code de commerce telles que présentées à l'Assemblée Générale dans ledit rapport.

Sixième résolution

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jérémie Weber,

Président Directeur Général, au cours ou au titre de l'exercice 2019

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant à la Section 7.5 du Rapport Financier Annuel comprenant notamment les informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à

Monsieur Jérémie Weber à raison de son mandat de Président Directeur Général, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jérémie Weber à raison de son mandat de Président Directeur Général, tels que présentés dans ledit rapport.

Septième résolution

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant à la Section 7.5 du Rapport Financier Annuel, en application des dispositions de l'article L. 225- 37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société au titre de l'exercice 2020 telle que décrite dans ledit rapport.

Huitième résolution

Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d'allouer aux membres du Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce, un montant global annuel de 115.000 euros à titre de rémunération à compter de l'exercice 2020 et jusqu'à une nouvelle résolution en ce sens de l'Assemblée Générale.