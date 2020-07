Evergreen : Communiqué de mise à disposition de la note d'information et du document « autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables » de la société Evergreen SAS

L'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2020 s'est également prononcée sur le renouvellement du Conseil d'administration et a nommé les six nouveaux administrateurs suivants :

Le nouveau Conseil d'administration présidé par Monsieur Lionel Le Maux est donc composé de huit administrateurs (trois femmes et cinq hommes), dont deux administrateurs indépendants au sens du Code de gouvernement d'entreprise Middlenext auquel la Société se réfère.

Lors de cette même réunion, le Conseil d'administration a instauré un Comité d'audit et un Comité des nominations et des rémunérations, composés comme suit :

Comité d'audit :Monsieur Jean-Michel Laty (Président) et Monsieur Frédéric Flipo ;

Comité des nominations et des rémunérations :Monsieur Lionel Le Maux (Président) et Monsieur Samuel Moreau.

Renforcement de la Direction générale

Au cours de sa réunion en date du 24 juin 2020, le Conseil d'administration a par ailleurs désigné Monsieur Charles Flipo comme Directeur Général Délégué d'Evergreen SA. Fort d'une expérience de plus de dix ans au sein d'Evergreen Holding et de ses participations, Monsieur Charles Flipo a exercé de nombreuses fonctions au sein du groupe jusqu'à être nommé fin 2018 en qualité de Directeur Général Délégué d'Evergreen Holding en charge du suivi des participations et de Directeur du Développement d'Evergaz. Il vient ainsi renforcer l'équipe de la Direction Générale de Monsieur Jacques Pierrelée.

Une nouvelle ambition tournée vers la transition écologique

Evergreen SA a pour ambition d'être un nouvel acteur coté spécialisé dans les investissements dans le domaine de la transition écologique. Evergreen SA (ex-Digigram) est détenue majoritairement par Evergreen Holding, à hauteur de 54,4% depuis le 10 mars 2020. Evergreen Holding est un véhicule d'investissement créé en 2013 qui investit aujourd'hui dans des sociétés non cotées basées en France qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité.

Retrouvez toute l'information d'Evergreen SA sur le nouveau site internet :

www.evergreen-holding.com

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à 54,4% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Contacts

Evergreen SA Relations presse Leïla Bekkouche ACTUS finance & communication Responsable de la communication Manon Clairet T : +33 (0) 6 07 76 10 27 T : +33 (1) 53 67 36 73 l.bekkouche@evergreen-holding.com mclairet@actus.fr

- 2 -