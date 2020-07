Evergreen : Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 juin 2020

Paris, le 6 juillet 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2020

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement à cet égard pour freiner sa propagation, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société

Digigram (devenue Evergreen SA) (la « Société ») s'est réunie, à huis-clos, le 23 juin 2020 au 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvet - 75009 Paris.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président, tant pour les résolutions à titre ordinaire que celles à titre extraordinaire était de 7, détenant un nombre total de 1.243.802 actions (soit 61,57% des actions ayant le droit de vote) représentant 1.244.512 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Résolutions à titre ordinaire

Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été approuvés par l'Assemblée

Générale (première et deuxième résolutions), ainsi que l'affectation du résultat (troisième résolution).

Ensuite, les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ont été approuvés par l'Assemblée Générale (quatrième résolution).

De même, l'Assemblée Générale a approuvé les informations mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du

Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019

(cinquième résolution), la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre l'exercice 2019 au Président Directeur Général (sixième résolution), ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 (septième résolution).

L'Assemblée Générale a également fixé le montant global annuel à allouer aux membres du Conseil d'administration à titre de rémunération à compter de l'exercice 2020 (huitième résolution).

Puis, l'Assemblée Générale a ratifié la cooptation aux fonctions d'administrateur de Monsieur Samuel

Moreau (neuvième résolution) et de Madame Christine Vigneron (dixième résolution), dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'Assemblée Générale a ensuite procédé à la nomination de six nouveaux administrateurs, Monsieur Frédéric Flipo (onzième résolution), Monsieur Jean-Michel Laty (douzième résolution), Madame Catherine Le Maux (treizième résolution), Monsieur Lionel Le Maux

(quatorzième résolution), Monsieur Vincent Robert (quinzième résolution) et Madame Agnès Ruchaud (seizième résolution), pour une durée de six ans.

Enfin, l'Assemblée Générale a décidé de procéder à la nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant (dix-septième résolution).

Résolutions à titre extraordinaire

L'Assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société au 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvet - 75009 Paris (dix-huitième résolution) et de changer la dénomination sociale « Digigram » afin d'adopter la dénomination « Evergreen » (dix-neuvième résolution).

L'Assemblée Générale a en outre décidé de procéder aux modifications statutaires qui lui étaient proposées visant à mettre les statuts à jour de l'adoption de certaines résolutions lors de l'Assemblée

Générale Mixte de la société du 21 juin 2018 (vingtième résolution), à supprimer la stipulation statutaire imposant à chaque administrateur d'être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'au moins une action de la Société (vingt-et-unième résolution), et à prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite (vingt-deuxième résolution).

L'Assemblée Générale a également décidé de modifier l'article 27 des statuts relatif au droit de vote double afin de le mettre en conformité avec la durée de détention de deux ans prévue par le Code de commerce

(vingt-troisième résolution).

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées (vingt-quatrième résolution).

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à 54,4% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2020

Actions et voix présentes, représentées ou par correspondance :

OrdinaireNombre d'actions présentes ou représentées

Proportion du capital des actions présentes ou représentées (ayant le droit de vote)

1.243.802 61,57%

Extraordinaire

1.243.802 61,57%

N° Type Résolution Total Pour (en %) Total Contre (en %) Résultat complet du Vote Pour Résultat complet du Vote Contre Résultat complet du Vote Abst. Résultat complet du Vote Nul Résultat complet du Vote Blanc Résultat complet du Vote Non exprimé Total des Votes 1 AGO Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 2 AGO Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 3 AGO Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 4 AGO Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 5 AGO Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 6 AGO Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jérémie Weber, Président Directeur Général, au cours ou au titre de l'exercice 2019 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 7 AGO Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512 8 AGO Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs 100.00 0.00 1.244.492 20 0 0 0 0 1.244.512