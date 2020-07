Méthanisation : Evergaz et Meridiam font l'acquisition d'une nouvelle unité en Occitanie

Avec une capacité installée en hausse de 7% entre septembre 2018 et septembre 20191, le biogaz français confirme son dynamisme et sa place stratégique dans les enjeux de transition énergétique et agricole. Il permet la production au sein des territoires d'une énergie verte, circulaire et non- intermittente tout en présentant de nombreuses externalités positives (réduction des émissions de CO2, maintien de l'agriculture, etc.). Il offre également une solution de valorisation des déchets organiques et de production d'un fertilisant naturel substituable aux engrais chimiques.

En faisant l'acquisition de Biogaz du Grand Auch, Evergaz et Meridiam s'implantent en Occitanie et renforcent leur maillage territorial. Evergaz était déjà présent dans la région avec le projet collaboratif Seven Occitanie qui développe un réseau de stations BioGNV. Acteur majeur de la méthanisation, Evergaz bénéficie d'un retour d'expérience unique sur le biogaz avec plus de 15 centrales de production en Europe, pour 29MWél, soit 7 250 Nm3/h de biométhane et une capacité de traitement de 675 000 tonnes de déchets par an, alimentant ainsi aujourd'hui l'équivalent de plus de 130 000 personnes en énergie. Evergaz vise à l'horizon 2022 un objectif de production annuelle d'énergie biométhane de 120 millions Nm3, une puissance installée de 64MWél et le traitement de plus d'1 million de tonnes de déchets par an.

L'acquisition de Biogaz du Grand Auch se fait via une société dédiée appelée Auch Méthanisation. En plus d'Evergaz et de Meridiam, société à mission spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables et résilientes, Patrick Minot, expert reconnu dans la valorisation agricole des digestats, est également associé de la nouvelle entité Auch Méthanisation. Ce partenariat vise à repenser le post traitement pour développer la valorisation du digestat par épandage auprès des agriculteurs locaux. Inaugurée en 2014 par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, Biogaz du Grand Auch valorise des co-produits agricoles et agroalimentaires et des boues de station d'épuration, et dispose d'une puissance de 1 067 kWél en cogénération (production d'électricité et de chaleur), l'équivalent de la consommation annuelle de 4 000 personnes. L'unité Biogaz du Grand Auch est comparable sur le plan technique à la centrale Biogaz du Pays de Château Gontier (Mayenne), déjà exploitée par Evergaz. Le retour d'expérience positif d'une centrale similaire devrait permettre une optimisation rapide de l'exploitation de Biogaz du Grand Auch.

Evergaz et Meridiam ont été conseillés pour cette opération par Natureo Finance, Winston and Strawn LLP, Ernst and Young, Halard et Associés, De Gaulle Fleurance et Associés, et Carakters.

« Avec l'acquisition de Biogaz du Grand Auch, nous confirmons l'ambition d'Evergaz sur les marchés français et européen du biogaz. Nous poursuivons ainsi la feuille de route établie avec Meridiam lors de l'officialisation de notre partenariat en 2018, et nous nous inscrivons sur la durée comme un partenaire des territoires pour leurs projets biogaz. » Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué d'Evergaz.

Pour Thierry Déau, PDG de Meridiam : « À travers cette acquisition, nous renforçons notre maillage territorial en matière de biogaz, une énergie renouvelable essentielle à la transition écologique. C'est aussi une nouvelle illustration de notre volonté d'accompagner des PME innovantes et de favoriser le développement de l'économie locale à travers des projets qui promeuvent la transition écologique dans toutes ses formes ».

Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe, détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d'Holding Verte sous l'impulsion d'AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l'environnement et de l'énergie, Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.

Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par son management, AQUA, Meridiam et SWEN Capital Partners.

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d'activités : la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l'environnement, et les infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 8 milliards de dollars d'actifs, et plus de 80 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Advanced Sustainability par VigeoEiris et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD ou SDG).

