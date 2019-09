EVOLIS : GreenSome Finance conseille d'apporter les titres pour bénéficier d'une liquidité immédiate

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GreenSome Finance a abaissé sa recommandation d’Achat spéculatif à Neutre et mis sous revue son objectif de cours sur Evolis, objet d’une OPA à 30 euros par titre. D’un point de vue fondamental et dans l’hypothèse où le plan d’affaires de la direction serait parfaitement respecté, le bureau d’études estime la juste valeur d’Evolis à 32,4 euros vs 37,4 euros auparavant.L'écart entre sa valorisation et le prix proposé associé à un marché qui reste difficile pour les Small Caps amènent le bureau d'études à privilégier de suivre cette offre de manière à se garantir une liquidité qui sera compliquée à réaliser par la suite.