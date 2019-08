Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Evolis a dévoilé jeudi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste des systèmes d’impression sur cartes plastiques a dégagé un bénéfice net de 2,2 millions d'euros sur la période (-26,7% sur un an) et un résultat opérationnel de 3,3 millions d'euros (-21,2%). Il en découle une marge opérationnelle de 7,9%, contre 10,8% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 8,7% à 41,3 millions d'euros." La période a été marquée par le dynamisme de l'activité Projets dont les performances sont structurellement volatiles et par la relative stagnation de l'activité Réseaux que le groupe cherche à dynamiser depuis plusieurs exercices ", a commenté Christian Lefort, le directeur général d'Evolis." Les nécessaires structurations continuent à peser sur la rentabilité qui baisse sur le semestre, et la visibilité du cadencement de la croissance à moyen terme continue à se réduire ", a ajouté le dirigeant.Confronté à un environnement de marché plus difficile depuis plusieurs semestres, le groupe n'est plus en capacité de se prononcer de façon fiable sur le cadencement de sa dynamique de croissance et ne peut donc pas confirmer les objectifs de chiffre d'affaires annoncés précédemment pour 2019 et 2021.