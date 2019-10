Evolis : 953.354 actions apportées à l'OPAS

21/10/2019 | 10:09

Le Crédit Industriel et Commercial a fait connaître à l'AMF que, pendant l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Evolis, du 27 septembre au 18 octobre inclus, la SAS Cedys & Co a acquis 953.354 actions sur le marché au prix unitaire de 30 euros.



Au total, le concert composé de Cedys & Co, Emmanuel Picot, Serge Olivier, Cécile Belanger, Didier Godard, Yves Liatard, Cyrille Volentier et Nelly Laurent, détient 4.210.972 actions Evolis, soit 80,66% du capital et au moins 75,17% des droits de vote de cette société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.