Evolis : Communiqué de presse Evolis - Résultats 1er semestre 2019

POSITION DE TRÉSORERIE IMPACTÉE PAR LE RÉSULTAT

Au 30 juin 2019, avant prise en compte de l'impact IFRS 16, la trésorerie nette ressort à 20,4 M€ contre 23,2 M€ au 31 décembre 2018, sous l'effet de la baisse de la capacité d'autofinancement (4,7 M€ au 30 juin 2019 contre 5,2 M€ à fin juin 2018), de l'augmentation du BFR (+ 0,6 M€, principalement liée à la hausse des stocks), ainsi que du versement des dividendes réalisé au premier semestre 2019.

La mise en œuvre de la norme IFRS 16, obligatoire à compter du 1er janvier 2019, a pour conséquence de valoriser les contrats de location du groupe au bilan. Au 30 juin 2019, Evolis a comptabilisé 2,7 M€ de dettes en application de cette norme comptable. La trésorerie nette à fin juin 2019, y compris l'impact IFRS 16, ressort donc à 17,7 M€. L'impact sur le résultat opérationnel et le résultat net est non significatif.

PERSPECTIVES

Confronté à un environnement de marché plus difficile depuis plusieurs semestres, Evolis doit faire face à une fragmentation géographique de la demande, un contexte politico-économique incertain dans certaines zones et à une intensité concurrentielle qui s'accroit. Ces facteurs complexifient la gestion de l'entreprise et dégradent la visibilité commerciale. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le groupe a mis en œuvre les mesures nécessaires notamment en renforçant son organisation et son dispositif commercial. Si Evolis est confiant dans sa capacité d'adaptation, le groupe n'est plus en capacité, dorénavant, de se prononcer de façon fiable sur le cadencement de sa dynamique de croissance et ne peut donc pas confirmer les objectifs de chiffre d'affaires annoncés précédemment pour 2019 et 2021.

Prochain rendez-vous :

29 octobre 2019 après bourse

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

PROPOS D'EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO)

Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact - technologie RFID) de tous types de cartes (cartes nationales d'identité, cartes bancaires, badges d'employé, cartes d'étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail de produits et services en vue de l'identification des personnes et des biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, une gamme complète d'accessoires pour cartes au travers de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services. Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la bourse de Paris (Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros en 2018. Le groupe emploie plus de 380 collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.