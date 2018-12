Evolis : Communiqué de presse Evolis - apport complémentaire au contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ APPORT COMPLÉMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

CONTRACTÉ AVEC CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Angers, le 3 Décembre 2018 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, annonce que le contrat de liquidité confié à CM-CIC Market Solutions a fait l'objet d'un apport complémentaire.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EVOLIS à CM-CIC Market Solutions, il a été procédé à un apport complémentaire de 200 000,00 € en date du 3 décembre 2018.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

•

•

2 205 titres 80 169, 38 € en espècesÀ PROPOS D'EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO)

Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact - technologie RFID) de tous types de cartes (cartes nationales d'identité, cartes bancaires, badges employé, cartes d'étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail de produits et services en vue de l'identification des personnes et des biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, une gamme complète d'accessoires pour cartes au travers de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services. Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la bourse de Paris (Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros en 2017. Le groupe emploie plus de 380 collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.

CONTACTS PRESSE

Evolis - Ulrike Jeannin T: +33 (0)2 41 36 79 24ujeannin@evolis.com

CM-CIC Market Solutions Stéphanie Stahr

T: +33 (0)1 53 48 80 57stephanie.stahr@cmcic.fr

Suivez-nous !

www.evolis.com